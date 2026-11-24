Brandon Aiyuk queda fuera de San Francisco y su futuro en la NFL está en el aire

Brandon Aiyuk podrá seguir su carrera en otro equipo | AP

San Francisco puso fin a su relación con el receptor después de meses de conflictos contractuales, una lesión y una prolongada ausencia

Los San Francisco 49ers colocaron a Brandon Aiyuk en waivers este lunes 23 de noviembre, poniendo fin a una relación que se deterioró durante los últimos meses. El receptor de 28 años no juega desde octubre de 2024 y ahora espera encontrar una nueva franquicia.

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¿Qué provocó la salida de Brandon Aiyuk?

El conflicto comenzó a complicarse después de que Aiyuk sufriera una grave lesión de rodilla en octubre de 2024. Durante su rehabilitación surgieron diferencias con la organización, luego de que el jugador dejara de presentarse a las actividades del equipo.

Brandon Aiyuk, con los 49ers | AP

La disputa tuvo también consecuencias económicas, pues San Francisco anuló aproximadamente 27 millones de dólares garantizados de su contrato para 2026. Además, la NFL determinó que debía devolver cerca de 13 millones de dólares correspondientes a bonos recibidos.

¿Qué sigue para el receptor en la NFL?

A principios de noviembre, Aiyuk contrató al agente Drew Rosenhaus y solicitó su reinstalación en la NFL. Aunque recibió autorización para regresar, el entrenador Kyle Shanahan dejó claro que eso no significaba que estuviera contemplado en los planes.

Brandon Aiyuk en un juego de los 49ers | AP