Christian McCaffrey se rinde ante la afición mexicana, ¿Qué fue lo que más lo sorprendió?

Christian McCaffrey celebra una de sus anotaciones en el juego en CDMX | AP

El corredor de los San Francisco 49ers destacó la energía y el respaldo de los aficionados mexicanos durante el encuentro de este domingo en el Estadio Banorte

Christian McCaffrey terminó el encuentro en México con una gran impresión de la afición mexicana. El corredor de los San Francisco 49ers no ocultó su agradecimiento por el apoyo que recibieron desde su llegada y hasta la última jugada del partido.

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El jugador destacó la energía que se vivió en las tribunas y aseguró que colocaría a los aficionados mexicanos por encima de cualquier otra afición que ha experimentado.

“Pondría esa afición por encima de cualquier otra, es realmente increíble la forma en que mostraron esa energía desde que llegamos hasta el último snap. Fue increíble, estamos muy agradecidos de haber podido jugar aquí”, expresó McCaffrey.

George Kittle en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

Christian McCaffrey agradeció el apoyo de los aficionados mexicanos

El corredor también dedicó unas palabras a todos los seguidores que acudieron al encuentro para respaldar a los 49ers. McCaffrey reconoció que el cariño recibido fue especial y agradeció la oportunidad de disputar un partido en territorio mexicano.

“Amamos a todos los que vinieron y estamos muy agradecidos”, agregó el jugador, quien se llevó una buena impresión del ambiente que se vivió durante el encuentro.

Panorámica del partido entre los 49ers y los Vikings en el partido de la NFL en México | AP

¿Qué dijo Christian McCaffrey sobre Brock Purdy?

Además de hablar sobre la afición, McCaffrey reconoció el papel que desempeña Brock Purdy en el funcionamiento de San Francisco. Para el corredor, contar con un quarterback como él facilita el trabajo de todos los integrantes de la ofensiva.

“Creo que cuando tienes a alguien como Brock Purdy al frente del equipo, eso hace más fácil el trabajo de todos. Creo que lo llamaría un multiplicador de fuerzas, hace mejor a todos”, señaló.

George Kittle y Brock Purdy con sombreros de mariachi luego de vencer a los Vikings | AP