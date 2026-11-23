¿El mejor receptor de la NFL? Así fue el 'garrafal' error de Justin Jefferson en el partido de Vikings contra 49ers

Justin Jefferson en lamento en el partido de los Vikings contra los 49ers | AP

El jugador de 27 años soltó el balón de manera inconcebible en el inicio del segundo cuarto

Lo que se esperaba como un partido más apretado, terminó por ser una paliza de los San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings, que ni siquiera pudieron sostenerse con su receptor estrella, Justin Jefferson. Apenas unos segundos después de iniciado el segundo tiempo, el jugador de 27 años tuvo un fumble que prácticamente le costó el juego a su equipo.

Fue el segundo intercambio de balón de la noche en el Estadio Azteca, luego de un pick six en el primer tiempo, cuando Ji'Ayir Brown interceptó a Kirk Cousins al final del segundo cuarto. Y si bien el balón suelto de Jefferson no se tradujo en puntos, sí le quitó a Minnesota la oportunidad de acortar distancias con el marcador 10-28.

Podría interesarte NFL VIDEO: Así reaccionaron los jugadores de los 49ers a la fuerte lesión de McKivitz en el Estadio Azteca

¿Cómo fue el fumble de Jefferson en el Vikings vs 49ers?

En 1ay10, con 12:50 minutos en el reloj, en la cuarta jugada luego del medio tiempo, Cousins completó un pase de 25 yardas para Jefferson. El receptor de 27 años llegó hasta la yarda 25, pero no aseguró el balón, ya que lo contuvo solo con la mano derecha. Eso le dio oportunidad a Deommodore Lenoir de quitarle el ovoide con un manotazo.

Justin Jefferson en el partido de los Vikings contra los 49ers | AP

El mismo esquinero de 27 años fue el encargado de recuperar el balón y lo regresó hasta la yarda 42 de San Francisco. A pesar de que la defensiva de Minnesota evitó que ese error se tradujera en puntos en el marcador, después de eso Vikings no tuvieron una oportunidad tan clara para reducir la diferencia de puntos a dos posesiones.

Los números de Justin Jefferson ante los 49ers

Fue la segunda ocasión esta temporada que Jefferson soltó el ovoide, luego de su fumble contra los New Orleans Saints en la Semana 5. Mientras que en el juego contra los Niners, el receptor estrella de los Vikings terminó con siete recepciones, para 86 yardas, además de un acarreo con una yarda.