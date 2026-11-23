'México tiene un mini Super Bowl': esto dijo el Comisionado de la NFL sobre los juegos en CDMX

Roger Goodell resaltó los partidos de futbol americano fuera de territorio estadounidense

Roger Goodell, Comisionado de la NFL, destacó el ambiente que se vive en la capital de la República Mexicana cada vez que se hace presente un juego de futbol americano y simplemente catapultó que es un mini Super Bowl.

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"Es muy gratificante. Creo que una de nuestras responsabilidades es colocar a los jugadores en las mayores plataformas", destacó el dirigente en una charla con la mesa de ESPN previo al juego entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

"Creemos que son los mejores atletas, juegan los mejores partidos del mundo desde nuestro punto de vista y verlos en esas grandes plataformas y ver la atención que obtienen… y verlos jugar un ‘mini Super Bowl’ a mitad de temporada, lo aman”, catapultó.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en el partido en París entre Saints y Steelers | AP

¿Cowboys vendrán a la CDMX en un futuro?

Roger Goodell fue preguntados obre la posibilidad de que los Dallas Cowboys puedan ser parte del NFL Mexico City Game y resaltó que hay la probabilidad de que se concrete: “Hay oportunidad. Estamos en medio de ese proceso, los Cowboys han dicho que quieren venir aquí (México)."

"El calendario será más complejo, tendremos 10 juegos, así que tenemos que trabajarlo, pero sabemos que a todos les encantaría ver a los Cowboys aquí, y sé que sería un gran golpe”, destacó el Comisionado.

Jugadores de los Dallas Cowboys en celebración | AP

El regreso de la NFL a México

Cabe mencionar que, el partido entre San Francisco y Minnesota marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras cuatro años de ausencia. La última vez que se disputó un partido en México se dio en el 2022, cuando los Niners también jugaron, en aquella ocasión enfrentándose a los Arizona Cardinals.

Vikings vs 49ers significa el séptimo juego oficial de la NFL en territorio azteca: sin embargo, es gracias a la Ciudad de México que, los partidos internacionales empezaron a tomar fuerza y la liga decidió llevar su producto fuera de Estados Unidos.

Por ahora, la NFL tiene un contrato con México para albergar un juego de temporada regular por los próximos dos años con lo que, tras el 2028 se habrán disputado ocho juegos en el país.