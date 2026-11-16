¿Todavía hay boletos para el 49ers vs Vikings? Precios de reventa para el partido de NFL en México

La NFL regresa a la Ciudad de México este domingo 22 de noviembre con un enfrentamiento entre San Francisco y Minnesota en el Estadio Banorte

Después de cuatro años de ausencia, la NFL está de regreso en la Ciudad de México. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings protagonizarán el partido correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026, un encuentro que se disputará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La expectativa por el regreso del futbol americano profesional a territorio mexicano ha sido enorme y conseguir entradas se convirtió en una tarea complicada para los aficionados. La venta general de Ticketmaster se agotó rápidamente en septiembre, aunque actualmente la plataforma muestra poca disponibilidad, mientras que los sitios de reventa ofrecen distintas alternativas, pero con precios considerablemente más elevados.

¿Todavía hay boletos para el 49ers vs. Vikings en Ticketmaster?

La venta de entradas para el NFL Mexico City Game 2026 tuvo distintas etapas. La primera preventa se realizó del 14 al 16 de septiembre, seguida de una segunda fase del 17 al 19 del mismo mes. Finalmente, el público general pudo adquirir sus localidades a partir del 22 de septiembre.

La demanda fue tan elevada que, aproximadamente una hora después de comenzar la venta general, se informó que los boletos estaban agotados. Sin embargo, al consultar nuevamente la plataforma oficial, Ticketmaster muestra poca disponibilidad para el encuentro, por lo que los aficionados todavía pueden revisar si existen localidades habilitadas.

49ers vs Vikings |RÉCORD

¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para el 49ers vs Vikings?

Ante la alta demanda y la disponibilidad limitada, las plataformas de reventa se han convertido en otra alternativa para quienes buscan asistir al encuentro en el Estadio Banorte.

De acuerdo con un reporte de TUDN publicado el 10 de noviembre, los precios en StubHub comenzaban alrededor de los ocho mil pesos para las localidades más económicas, mientras que las suites de lujo alcanzaban hasta los 99 mil pesos.

Por su parte, en Viagogo el costo promedio de las entradas ubicadas en la parte superior del inmueble rondaba los 30 mil pesos.

Estas cifras contrastan con los precios originales de venta, que oscilaron entre dos mil 108 pesos y 19 mil 400 pesos para el paquete VIP más exclusivo.

Es importante considerar que los precios de reventa pueden cambiar dependiendo de la ubicación, disponibilidad y demanda, además de que las plataformas pueden aplicar cargos adicionales.

49ers vs Vikings: ¿Cuándo y donde ver el 'Monday Night Football' de la Semana 7 de la NFL? | AP

¿Cuándo y a qué hora es el partido de NFL en México?

El encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El kickoff está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en un compromiso correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular.

Este será el regreso de la NFL a territorio mexicano desde noviembre de 2022, cuando los propios 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca.

Además, la liga confirmó un acuerdo multianual para celebrar partidos en México durante 2026, 2027 y 2028, por lo que el enfrentamiento ante Minnesota marcará el inicio de una nueva etapa de encuentros de temporada regular en nuestro país.