¡Noche de Cascos y Máscaras! CMLL revela la cartelera completa de su función junto a la NFL

Asociación de NFL y CMLL de cara al partido en la CDMX | X @NFLMexico

La NFL está cada vez más cerca de México y, junto con el Consejo, pondrán a lo mejor de lo mejor para vivir una tarde llena de emociones en la Arena México

La NFL y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) preparan una noche especial para combinar dos de las grandes pasiones deportivas que no solo unen a México, sino al mundo entero. Ambas organizaciones dieron a conocer la cartelera completa de Noche de Cascos y Máscaras, función que se celebrará el próximo miércoles 18 de noviembre en la Arena México.

La programación contará con figuras de la lucha libre mexicana, encuentros de relevancia y una batalla de Amazonas que tendrá como protagonistas a Tessa Blanchard, Kira y Skadi. La función comenzará a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y formará parte de las actividades alrededor del Mexico City Game.

¿Cuál es la cartelera de Noche de Cascos y Máscaras?

El combate estelar tendrá un enfrentamiento de alto calibre con Máscara Dorada, Templario y Dulce Gardenia, quienes estarán acompañados por Kemonito, para medirse a Soberano Jr., Hechicero y Raider, con Kemalito en su esquina.

La lucha semifinal también promete emociones, pues Fuego, Capitán Suicida y El Audaz unirán fuerzas para enfrentar a Calavera Jr. 1, Calavera Jr. 2 y El Coyote.

Soberano Jr. y Máscara Dorada posando con jerseys de la NFL | CMLL y NFL

Por su parte, las Amazonas tendrán un espacio importante en la función. Tessa Blanchard, Kira y Skadi buscarán imponerse ante Candela, La Metálica y Olympia, en uno de los enfrentamientos que más llaman la atención de la programación.

Finalmente, la primera lucha estará protagonizada por Shockercito y Galaxy, quienes se enfrentarán a Mercurio y Pequeño Pierroth.

El CMLL anunció la Noche de Cascos y Máscaras en el marco del partido de la NFL en México | INSTAGRAM: @cmll_mx

¿Cuándo y dónde será Noche de Cascos y Máscaras?

La primera edición de este evento entre la NFL y el CMLL se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas en la Arena México, cuatro días antes del partido que disputarán los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, programado para el 22 de noviembre.

Los boletos salieron a la venta el viernes 16 de octubre a través de Ticketmaster y las taquillas de la Arena México.