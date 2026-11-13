¡Ya piensan en México! Los 49ers se alistan para el juego en el Azteca aprendiendo palabras nahuatl

Los jugadores de San Francisco fueron retados a pronunciar palabras complicadas de la cultura mexicana

Ya piensan en México. La NFL está cade vez más cerca de tener un nuevo partido en la Ciudad de México y, con los San Francisco 49ers como uno de los protagonistas, la emoción empieza a aumentar. Ahora, pocos días de su juego en el Azteca, los Niners comenzaron a acercarse a sus aficionados mexicanos con una dinámica que involucró a varias de sus principales figuras.

La franquicia californiana compartió un video en redes sociales en el que sus jugadores intentaron pronunciar algunas palabras tradicionales de origen náhuatl, un reto que provocó risas y dificultades entre los integrantes del equipo.

¿Pudieron 'hablar' Nahuatl?

Como parte de las actividades previas a su presentación en territorio mexicano, los 49ers eligieron tres palabras relacionadas con la cultura y la geografía del país: Coyoacán, Xochimilco y Tepotzotlán. Los términos fueron puestos a prueba entre distintos jugadores, quienes tuvieron que demostrar sus habilidades para pronunciar correctamente los nombres de estos lugares mexicanos.

Entre los participantes estuvieron Brock Purdy, George Kittle, Kyle Juszczyk, Dre Greenlaw y Malik Mustapha. Cada uno enfrentó el desafío frente a la cámara, aunque algunos tuvieron dificultades para completar la pronunciación de los vocablos.

Fred Warner, jugador con ascendencia mexicana también apareció en el reto aunque en su caso, consiguió salir bien librado del reto, aunque tampoco tuvo gran facilidad para poder pronunciar las palabras.

Isaac Alarcón pone el ejemplo

El momento que cerró la dinámica estuvo protagonizado por Isaac Alarcón, liniero ofensivo regiomontano que forma parte de los 49ers. El mexicano intentó convertirse en instructor de sus compañeros y explicarles la manera correcta de pronunciar los nombres de origen náhuatl.

Sin embargo, incluso Alarcón tuvo algunas dificultades al momento de decir Tepotzotlán, lo cual causó un par de críticas al mexicano por 'olvidar' sus raíces. La participación del jugador mexicano permitió mostrar un acercamiento entre la plantilla de San Francisco y las expresiones culturales del país que visitarán para su próximo compromiso de la NFL.

Isaac Alarcón con Sergio Pérez en el Gran Premio de México | x @49ersESP