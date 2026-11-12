¡Listo para debutar! Keenan Allen ya entrena con los 49ers y apunta al duelo ante Dallas Cowboys

El receptor tuvo su primer entrenamiento previo al duelo ante los Dallas Cowboys

Keenan Allen no perdió tiempo tras convertirse en nuevo jugador de los San Francisco 49ers. El veterano receptor de 34 años completó su primer entrenamiento con la franquicia californiana, apenas unas horas después de concretarse su intercambio desde los Indianapolis Colts, con la intención de estar disponible para enfrentar a los Dallas Cowboys este domingo.

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El seis veces seleccionado al Pro Bowl llegó a San Francisco a cambio de una selección de sexta ronda del Draft de 2027, en un movimiento con el que los 49ers buscan fortalecer su ofensiva ante las múltiples lesiones que han afectado a su cuerpo de receptores durante la Temporada 2026 de la NFL.

Tras conocer la noticia del intercambio, Allen viajó de inmediato a California, superó las pruebas médicas y participó en la práctica del miércoles. Sin embargo, el principal desafío del experimentado jugador será adaptarse rápidamente al sistema ofensivo de Kyle Shanahan, uno de los más complejos de la liga por sus múltiples movimientos y asignaciones tácticas.

Keenan Allen | Colts

¿Keenan Allen debutará con los 49ers ante Dallas Cowboys?

Kyle Shanahan explicó que el receptor recibió una sesión intensiva de aproximadamente dos horas para familiarizarse con el libro de jugadas antes de su primer entrenamiento. El cuerpo técnico analizará su desempeño durante la semana para determinar qué funciones podría desempeñar frente a Dallas, aunque la decisión definitiva se tomaría el sábado.

"Espero jugar", aseguró Allen ante los medios de comunicación, mostrando su disposición para tener actividad inmediata con su nuevo equipo. Por su parte, Shanahan destacó la experiencia del receptor, su capacidad para generar separación ante los defensivos y sus habilidades de bloqueo, una característica importante dentro del esquema ofensivo de San Francisco.

Keenan Allen en partido con Los Angeles Chargers en la NFL | AP

Keenan Allen llega para reforzar una ofensiva de 49ers afectada por lesiones

La incorporación de Allen representa una alternativa para el quarterback Brock Purdy, quien ha tenido que afrontar numerosas ausencias en su grupo de receptores. Mike Evans continúa con molestias en el tendón de Aquiles, mientras que Christian Kirk permanece en la lista de lesionados por problemas de rodilla, situaciones que han limitado las opciones del ataque aéreo.

No obstante, los 49ers también recibieron noticias positivas durante los entrenamientos. Deebo Samuel regresó a trabajar de manera limitada después de perderse tres encuentros por una lesión muscular, mientras que Demarcus Robinson completó la práctica sin restricciones, aumentando las posibilidades de que Shanahan cuente con más alternativas ofensivas para el próximo compromiso.