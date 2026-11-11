San Francisco busca extender su dominio ante Dallas, al que tiene de cliente

San Franscisco y Dallas se miden en uno de los clásicos de la NFL | NFL

Los gambusinos acumulan cuatro victorias consecutivas ante los Vaqueros y parten como favoritos por 4.5 puntos

El nombre de ambos equipos convierte este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la Semana 10 de la NFL. Sin embargo, la actualidad es muy distinta, los San Francisco 49ers atraviesan un gran momento, mientras que los Dallas Cowboys siguen sin encontrar la consistencia necesaria para competir al mismo nivel.

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San Francisco presume una marca de 7-1, uno de los mejores registros de toda la NFL y el mejor de la Conferencia Nacional. Del otro lado, Dallas llega con récord de 4-5, después de una campaña irregular en la que sus problemas defensivos y la falta de continuidad le han impedido mantenerse entre los protagonistas de su división.

Cuatro victorias consecutivas que pesan en la rivalidad

La superioridad reciente de los 49ers sobre los Cowboys es clara: acumulan cuatro triunfos consecutivos, contando temporada regular y Playoffs. Esta es actualmente la mejor racha ganadora que San Francisco mantiene frente a cualquier franquicia de la NFL.

La última derrota de los gambusinos ante Dallas ocurrió el 20 de diciembre de 2020, cuando los Vaqueros se impusieron 41-33. Desde entonces, San Francisco ha ganado todos sus enfrentamientos, incluidos dos duelos de postemporada, y también domina la serie histórica con marca de 21-19-1.

Los Cowboys cayeron ante 49ers | AP

San Francisco parte como favorito para el siguiente capítulo

El momento de ambos equipos también se refleja en las apuestas. Los 49ers aparecen como favoritos por 4.5 puntos para su visita al AT&T Stadium, una diferencia que refleja la confianza en el equipo californiano frente a un Dallas que necesita una actuación contundente para cambiar la tendencia.

Racha ganadora de 49ers en la actualidad Dallas Cowboys 4 victorias

Carolina Panthers 3 victorias

New York Giants 3 victorias

Arizona Cardinals 3 victorias

Las Vegas Raiders 3 victorias

Washington Commanders 3 victorias

San Francisco 49ers venció a los Dallas Cowboys | AP