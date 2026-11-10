Estos son los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde medimos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o para evitar la 'condena' de recibir el primer pick del próximo Draft

Por primera ocasión en cuatro semanas, no hay cambio en el primer sitio de nuestros Powers Rankings, con el contundente triunfo como visitante de los Bills sobre los Vikings y la defensiva de Brian Flores. Mientras que los Packers dieron un salto cuántico en nuestro listado, gracias a la tremenda humillación que le propinaron a los Patriots en el Gillette Stadium. En el sótano no hay movimiento, los Chargers se empeñan en mantenerse ahí como el único equipo sin ganar en la temporada, ahora fueron 'apagados' por los Texans en su propia casa y la posibilidad de una campaña sin victorias cada vez crece más.

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1 (1) Buffalo Bills (7-1)

La corona de la Conferencia Americana les queda a la perfección y no tienen intenciones de soltarla. El triunfo contundente ante Minnesota confirma que este equipo juega a otro nivel cuando se trata de dar un golpe de autoridad. Josh Allen dio un auténtico recital aéreo manejando los hilos a su antojo, mientras que la defensiva se comportó como una muralla infranqueable que trituró cualquier intento de resistencia de Wentz. Que le vayan avisando a los demás que el camino al Super Bowl pasa obligatoriamente por Buffalo. (Carlos Chávez).

2 (2) Chicago Bears (7-2)

Chicago pasó series problemas con vencer a Tampa Bay en el encuentro de domingo por la noche. Sus cinco entregas de balón, cuatro de ellas intercepciones de Caleb Williams, dejaron ver ciertas distracciones en el ataque. Si Bears ganó fue porque Buccaneers no fue contundente al solo poder sacar 10 puntos de esas entregas. Una buena noticia para la escuadra es que viene su semana de descanso, un tiempo suficiente para enmendar los errores, corregir asignaciones y consolidarse en lo que será una batalla a morir por el título divisional. (José Moreno).

La defensiva de Bears logró evitar una reacción de los Buccaneers | AP

3 (3) San Francisco 49ers (7-1)

Este equipo es uno de los principales candidatos para ganar el Vince Lombardi, a mi parecer. La defensiva de Raheem Morris está rankeada dentro de las mejores 10 de la Liga y la ofensiva no sucumbe pese a todas las bajas que han afrontado. Sin Mike Evans ni Deebo Samuel surgen nuevas figuras como Jordan Watkins o el mismo Kaelon Black, sin embargo, la figura más grande de esta ofensiva es su HC Kyle Shanahan, mientras esté él en el equipo, pueden estar tranquilos que ofensivamente serán competitivos. (César Cuervo).

4 (4) Jacksonville Jaguars (6-2)

Los Jags se aprovecharon de un quarterback de 'High School' para lucir su potencial en su visita a Baltimore en horario estelar en el TNF. A la defensiva limitaron a solo 60 yardas por pase a Joe Fagnano y al ataque sin pisar a fondo el acelerador, con una actuación discreta de Trevor Lawrence, obtuvieron un sólido triunfo que les da credibilidad como candidato en la AFC. (Mario Hernández).

Jugadores de Jaguars celebrando intercepción ante Baltimore | AP

5 (5) Denver Broncos (7-2)

Siguen encontrando la manera de ganar partidos en el último cuarto, ahora ante un muy irregular equipo de Carolina. Los Broncos no me terminan de convencer en el aspecto ofensivo, pero su defensa tranquilamente los puede llevar hasta el Super Bowl. Bo Nix no es un elemento que incline la balanza a tu favor, pero tampoco la inclina en tu contra y con esa defensiva, eso puede ser suficiente. Parece que Sean Payton encontró en Jonah Coleman a su corredor predilecto. El novato tuvo 88 yardas totales en 21 toques y ante la lesión de RJ Harvey y la ineficiencia de JK Dobbins ha levantado la mano. (César Cuervo).

6 (14) Green Bay Packers (6-3)

Vaya triunfo de Packers en Foxboro, un lugar donde sacan un resultado positivo desde 2002. Jordan Love sumó su segundo partido con tres pases de anotación. El quarterback tiene ocho encuentro de nueve con múltiples envíos a las diagonales, además de que es cuarto en pases completos, segundo en promedio de yardas por partido con 290.9 y líder en yardas totales con 2,618. Pese a ello y por increíble que parezca, con sus récord de 6-3 Green Bay es sotanero del Norte NFC. Hay que mantener el paso y esperar tropiezos de los rivales. (José Moreno).

Detroit Lions vs Green Bay Packers | AP

7 (7) Kansas City Chiefs (6-2)

Después de dos derrotas consecutivas, el mejor antídoto era enfrentar a Jets en casa para retomar el rumbo y no ceder terreno en la AFC Oeste, aunque los Chiefs se tuvieron que sobreponer a una sorpresa inicial, con el marcador 14-12 a su favor en la primera mitad y a tremendo susto, cuando el novato David Bailey golpeó en el brazo a Mahomes, quien de manera increíble no se perdió jugada alguna y hasta le dio tiempo de convertirse, junto a Travis Kelce como el dúo quarterback-ala cerrada más prolífico en la historia de la NFL, con 9,365 yardas. (Mario Hernández).

8 (8) Pittsburgh Steelers (6-2)

Pese al descanso se mantiene entre los mejores equipos de la Liga. Vio cómo los demás equipos del Norte AFC se despedazaron y los Steelers conservaron el primer sitio. Con su semana bye atrás, ahora el equipo mira cómo viene una de las etapas más complicadas del calendario con visitas a Cincinnati y Philadelphia como los juegos más próximos. Hay que señalar que Mike McCarthy cuenta con un récord personal de 12-6 cuando viene de descansar. A eso hay que sumarle que cinco de los últimos siete duelos ante Bengals se han inclinado a su favor. Con estas tendencias, podríamos estar viendo el quinto triunfo al hilo de Pittsburgh en este 2026. (José Moreno).

9 (13) Cincinnati Bengals (6-2)

Tremenda faena de los Bengals a Falcons en Madrid, que hizo recordar, con otro tipo de balón, las grandes tardes de Di Stéfano, Hugo Sánchez o Cristiano Ronaldo, con los Merengues, en las grandes tardes del Santiago Bernabéu. La actuación de Joe Burrow rayó en lo perfecto, es el quinto quarterback en la historia en registrar al menos cuatro touchdowns combinados (por pase y por tierra) en cuatro partidos consecutivos. En esta campaña han caminado bajo radar, pero no hay que perder de vista a este equipo que no tenía un comienzo similar desde 2015. A frotarse las manos por el próximo duelo en la Selva ante Pittsburgh, donde el ganador será el líder de la AFC Norte. (Mario Hernández).

10 (11) Seattle Seahawks (5-4)

Seattle ganó y es lo importante, las formas, de momento quedan de lado. La diferencia con Arizona fueron apenas 14 puntos, pero sumar su quinta victoria debe llenar de confianza a Seahawks. Ojo, porque Sam Darnold ha venido lidiando con lesiones y su ausencia, pese a que ha sido bien cubierta por Drew Lock, es un factor que termina por pesar en contra. La siguiente semana viene Raiders, en el papel, un rival a modo para, incluso, dejar que Darnold se recupere. (José Moreno).

11 (9) Detroit Lions (6-2)

Detroit atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada después de conseguir su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 19-9 sobre Miami. Su defensa se convirtió en el principal argumento del equipo, al permitir apenas 62 puntos durante esa racha ganadora. Aunque Jared Goff no ha mostrado sus mejores números recientemente, los Lions alcanzaron una marca de 6-2 y buscarán mantener su buen momento frente a New England en Múnich. (Emiliano Arias).

12 (10) Los Angeles Rams (5-4)

Victoria crucial ante los Commanders para seguir peleando por la postemporada. Sin embargo, el triunfo también fue muy costoso, pues Puka Nacua se lesionó la rodilla y estará varias semanas fuera. Será interesante ver cómo se las ingenia McVay para hacer trabajar a una ofensiva que quedó completamente desarmada por la vía aérea. (Esteban Gutiérrez).

13 (6) Minnesota Vikings (6-2)

No debemos sorprendernos por las derrotas seguidas en Minnesota después de un invicto de 6-0, era cuestión de tiempo. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, este equipo se puede derrumbar y el próximo 22 de noviembre en México sumar su cuarto descalabro en fila si no encuentran soluciones en la ofensiva, particularmente en la posición más relevante, pues ni Kyler Murray ni Carson Wentz, son los quarterbacks idóneos para comandar este ataque y la mala noticia es que hoy cierra la ventana de intercambios. (Mario Hernández).

14 (12) New England Patriots (5-4)

Los Patriots atraviesan un momento complicado después de caer 45-27 ante Green Bay, una derrota que volvió a exhibir sus problemas defensivos. Drake Maye lanzó tres intercepciones y sigue mostrando dificultades cuando debe asumir mayores riesgos por aire. Con marca de 5-4, New England necesita recuperar la estabilidad ofensiva antes de enfrentar a Detroit en Alemania, un compromiso que pondrá a prueba sus aspiraciones de Postemporada. (Emiliano Arias).

15 (16) New York Giants (5-2-1)

Lo que era una temporada de transición se ha convertido con todo mérito en una campaña con el título de la NFC Este al alcance. Los Giants ya tenían bastante talento individual en ambos lados del ovoide, solo le faltaba ser encausado por un coach serio y experimentado, como John Harbaugh, quien está ofreciendo resultados inmediatos. Lo del linebacker novato Arvell Reese ante Eagles es surreal (12 tacleadas combinadas y 3 capturas, incluyendo un balón suelto forzado en tan solo 2.29 segundos, la captura más rápida de toda la temporada) y ante Commanders en horario estelar en TNFse asoma otra victoria para mantener a raya cualquier rebelión de Cowboys. (Mario Hernández).

16 (21) Houston Texans (3-5)

C.J. Stroud se ve mejor con cada semana que pasa. Acumula 10 pases de TD en los últimos tres juegos y es por él que los Texans siguen soñando con jugar los Playoffs, aunque realmente luce difícil con solo tres victorias a sus espaldas. Veremos si les alcanza. (Esteban Gutiérrez).

17 (15) Cleveland Browns (5-4)

Cleveland dejó escapar una oportunidad importante al perder 23-22 ante New Orleans en tiempo extra, después de fallar una conversión de dos puntos. A pesar del resultado, Shedeur Sanders mostró avances en el juego aéreo y continúa ofreciendo argumentos para consolidarse como una alternativa a largo plazo. Con récord de 5-4, los Browns siguen en la pelea por un boleto a postemporada, aunque necesitan transformar sus mejoras ofensivas en victorias. (Emiliano Arias).

18 (19) Tampa Bay Buccaneers (3-6)

Después de un comienzo titubeante, la defensiva de Todd Bowles cerró la llave y anuló a la gran ofensiva de Chicago por tres cuartos, pero la ofensiva no acompañó. No es posible que pierdas un partido en el que tu defensa provocó cinco intercambios de balón, toda la responsabilidad es de Baker Mayfield y de la ofensiva que, salvo algunos destellos de Bucky Irving y de Kenny Gainwell, no produjo absolutamente nada. (César Cuervo).

19 (25) Dallas Cowboys (4-5)

Dallas consiguió una importante victoria de 27-23 sobre Indianapolis, aunque todavía dejó dudas sobre su capacidad para sostener ventajas. Dak Prescott encontró mejores condiciones para operar gracias a un ataque más equilibrado, con Javonte Williams como pieza importante en el juego terrestre. Los Cowboys tienen marca de 4-5 y necesitan mantener esa fórmula ofensiva, especialmente porque su defensa continúa mostrando inconsistencias que pueden costarles partidos cerrados. (Emiliano Arias).

20 (17) Las Vegas Raiders (4-5)

Las Vegas sufrió una dura derrota de 38-17 frente a San Francisco, en un encuentro que evidenció sus problemas para controlar las trincheras. Los Raiders permitieron 190 yardas terrestres y apenas consiguieron 24 por esa vía, una diferencia que condicionó completamente su ofensiva. Con récord de 4-5, el equipo necesita encontrar mayor equilibrio y mejorar su defensa contra la carrera para mantenerse en la pelea por los Playoffs. (Emiliano Arias).

21 (18) Baltimore Ravens (4-5)

Los emplumados sufrieron su cuarta derrota de manera consecutiva. Joe Fagnano claramente no es el jugador que puede comandar el ataque de Ravens, pues apenas lanzó para 60 yardas, tras completar 10 de 18 intentos. Tal parece que Jacoby Brissett será el titular la siguiente semana, pero eso no es sinónimo de éxito. Brissett tampoco representa una mejora considerable para Ravens, pero algo tiene que hacer la franquicia antes de que la temporada se les vaya de las manos. (José Moreno).

22 (20) Carolina Panthers (3-5)

Tercera derrota consecutiva, segunda en casa, para los Panthers, justo cuando la temporada se vuelve madura, que deja claro que Carolina aún no está para competir con la élite de la NFL, la buena noticia para ellos es que con lo demostrado, de manera inverosímil son líderes de la NFC Sur, División que nadie quiere ganar, pues todos tienen récord perdedor. (Mario Hernández).

23 (26) New Orleans Saints (3-5)

No hay dudas que la NFC Sur es la peor de la liga, lo que le permite a los Saints estar peleando por el liderato divisional con una marca de 3-5. Sufrieron mucho ante los Browns, pero lo importante para ellos es haber ganado. Eso sí, ya no estamos viendo al mismo Tyler Shough que el de las primeras semanas. (Esteban Gutiérrez).

24 (23) Atlanta Falcons (3-6)

Un ridículo internacional con sabor a paella y olé. Cruzar el Atlántico para ser pisoteados 34-17 por los Cincinnati Bengals en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid fue un auténtico baño de realidad. La defensiva de Atlanta lució como un grupo de turistas, permitiendo que Joe Burrow les clavara 4 touchdowns totales y que Ja'Marr Chase jugara al matador con ellos firmando 155 yardas aéreas. Ni las 100 yardas terrestres de Bijan Robinson pudieron salvar el honor; hilan su segunda caída al hilo y la crisis en el Sur de la NFC ya es una incontrolable alarma. (Carlos Chávez).

25 (24) Washington Commanders (2-5-1)

Poco que destacar de los Commanders más que son un equipo combativo. Le ganaron a los Seahawks y pusieron en aprietos a 49ers y Rams. En la ofensiva el juego terrestre no existe y el juego de pase no es suficiente, pese a que tienen armas interesantes como Steffon Diggs y el novato Antonio Williams. No creo que Dan Quinn sea despedido a mitad de temporada, pero en el offseason seguro estará en riesgo su puesto como Head Coach en la NFL. (César Cuervo).

26 (22) Arizona Cardinals (3-6)

Equipo sin punch. La defensiva hizo lo necesario para contener a Seattle a solo 17 puntos, pero el ataque fue gris, inoperante e ineficaz. Y por si no fuera suficiente, Michael Wilson se lastimó el cuello y se perderá el resto de la temporada. Que vayan pensando en 2027. (Esteban Gutiérrez).

27 (28) New York Jets (2-7)

Lo mismo de siempre con los Jets, un equipo irregular que es capaz de competir una semana y después caerse por completo. Regresó Breece Hall y el juego terrestre se apagó, compartiendo backfield con Braelon Allen. La defensiva sigue mostrando algunas cosas interesantes, sobre todo con el novato David Bailey, quien levanta la mano para ganar el premio al DROY. La ofensiva extrañó a Garrett Wilson, se fueron 2 de 12 en terceras oportunidades y 0 de 2 en cuarto down. (César Cuervo).

28 (27) Philadelphia Eagles (2-7)

El nido está completamente en ruinas y Nick Sirianni ya no sabe ni a qué santo rezarle. Caer en casa 19-11 ante los New York Giants es la confirmación de que la temporada es un auténtico cadáver. El novato Joe Milton tuvo su tarde de bautizo en la inoperancia: fue capturado la ridícula cantidad de 7 veces y, aunque intentó maquillar el desastre corriendo para 64 yardas, entregó un fumble letal. La defensiva de los Giants les hizo lo que quiso y, con la baja de Jalen Hurts por el resto del año, el panorama luce sumamente difícil antes de irse a su semana de descanso. (Carlos Chávez).

29 (29) Indianapolis Colts (2-7)

El arte de tener el triunfo en la mano y decidir voluntariamente tirarlo a la basura en el último cuarto. Cuando tenían a Dallas contra las cuerdas, permitieron que Dak Prescott les armara una serie ganadora de la nada para terminar perdiendo 27-23. Jonathan Taylor aportó lo suyo con un balón suelto perdido, y Daniel Jones completó el desastre lanzando una intercepción ridícula. Una dolorosa derrota que frena cualquier intento de evolución y los estanca por completo en la mediocridad de la AFC Sur. (Carlos Chávez).

30 (31) Miami Dolphins (1-7)

La tortura continúa en Florida y la ofensiva sigue en terapia intensiva. Caer en casa 19-9 ante los Detroit Lions expone que este equipo ya no asusta ni a los pájaros. Malik Willis tuvo otra tarde de pesadilla, corriendo por su vida, regalando una intercepción y siendo capturado tres veces para firmar un espantoso rating de 50.1. El colapso es total: promediaron unos míseros 3.7 yardas por acarreo y sumaron su segunda derrota en fila, hundiéndose en el frío sótano de la AFC Este. (Carlos Chávez).

31 (30) Tennessee Titans (1-7)

Bye Week que servirá de mucho para tener el cuerpo y la mente fresca porque se viene un reto mayúsculo: enfrentar a los Jaguars. Hay que seguir viendo a Carmelo Tate, pues está demostrando que realmente es muy bueno y tiene todo para brillar en la NFL. (Esteban Gutiérrez).

32 (32) Los Angeles Chargers (0-8)