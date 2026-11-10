Buffalo exhibe las carencias de Minnesota y hunde a los Vikings con una noche para el olvido de Carson Wentz

Los Bills se impusieron 23-6 en el Monday Night Football de la Semana 9, apoyados en una defensiva que provocó tres entregas de balón

Buffalo Bills consiguió una contundente victoria de 23-6 sobre Minnesota Vikings en el cierre de la Semana 9 de la NFL. En el Monday Night Football, los visitantes impusieron condiciones gracias a una defensiva que dominó el encuentro y aprovechó los errores de la ofensiva local.

El marcador se abrió con un gol de campo de 39 yardas de Tyler Bass. Minnesota respondió con dos patadas de Will Reichard, de 43 y 53 yardas, pero Buffalo encontró la zona de anotación con un pase de 25 yardas de Josh Allen para Keleki Latu, quien consiguió su primer touchdown en la NFL.

La defensiva de Buffalo exhibió a Carson Wentz

La segunda mitad se convirtió en una pesadilla para Carson Wentz. El quarterback de Minnesota nunca encontró ritmo y terminó pagando sus malas decisiones con dos intercepciones, una de Dorian Williams y otra de Terrel Bernard, además de perder un balón suelto que recuperó Greg Rousseau.

Wentz completó apenas 13 de 31 pases para 119 yardas, sin touchdowns y con dos intercepciones. La ofensiva de los Vikings tampoco pudo convertir ninguna de sus ocho oportunidades en tercera oportunidad, una muestra de su incapacidad para competir ante la presión defensiva de Buffalo.

La defensiva de Buffalo Bills se lució en la victoria ante Vikings | AP

¿Qué sigue para Bills y Vikings en la Semana 10?

Los Bills aprovecharon el desconcierto de su rival para ampliar la ventaja. Josh Allen terminó con 234 yardas por aire, un pase de anotación y una intercepción, mientras que James Cook fue determinante por tierra con 107 yardas y un touchdown de cinco yardas que terminó por sentenciar el encuentro. Tyler Bass también aportó tres goles de campo.