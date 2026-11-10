El ahora entrenador en jefe de la franquicia angelina, era el quarterback en la Temporada 2000

Jim Harbaugh atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera como entrenador en la NFL. Los Angeles Chargers acumulan ocho derrotas consecutivas en el inicio de la Temporada 2026 y todavía no conocen la victoria, una situación que ha encendido las alarmas dentro de la franquicia y que revive un oscuro episodio de su historia.

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La más reciente derrota llegó este domingo, cuando los Chargers cayeron 44-22 ante Houston Texans, resultado que prolongó su mala racha y los dejó con una marca de 0-8 después de nueve semanas de competencia, incluyendo su descanso en la Semana 7. Sin embargo, lo más llamativo de esta situación es que el equipo no registraba un inicio tan negativo desde la Temporada 2000, cuando todavía tenía su sede en San Diego.

Aquella campaña terminó con un balance de una victoria y 15 derrotas, pero existe una curiosa coincidencia entre ambas temporadas: Jim Harbaugh también formaba parte de los Chargers hace 26 años. Aunque en aquella ocasión no estaba en los controles desde el banquillo, sino que era uno de los mariscales de campo que intentaban sacar al equipo de su crisis.

Jim Harbaugh, entrenador en jefe de Los Angeles Chargers | AP

Jim Harbaugh también fue parte de los Chargers que terminaron con marca de 1-15 en el 2000

Durante la temporada 2000, los entonces San Diego Chargers eran dirigidos por Mike Riley y atravesaron una de las peores campañas en la historia de la franquicia. El equipo utilizó a tres quarterbacks titulares a lo largo del campeonato, pero ninguno logró cambiar el rumbo de una ofensiva que tuvo múltiples dificultades para conseguir resultados positivos.

Ryan Leaf fue el único mariscal de campo que consiguió una victoria, al registrar una marca de 1-8 como titular. Su único triunfo llegó en la Semana 13, cuando los Chargers derrotaron 17-16 a Kansas City Chiefs. Por su parte, Moses Moreno perdió sus dos encuentros como titular, mientras que Jim Harbaugh tampoco logró ganar en sus cinco apariciones desde el inicio.

En aquella temporada, Harbaugh completó 123 de 202 pases para 1,416 yardas, ocho touchdowns y 10 intercepciones, con un índice de pasador de 74.6, el más alto entre los quarterbacks del equipo. Más de dos décadas después, el destino lo colocó nuevamente como protagonista de una temporada sin victorias para los Chargers, aunque ahora con la responsabilidad de encontrar soluciones desde el puesto de entrenador en jefe.

Jim Harbaugh, en su etapa como mariscal de campo de Chargers | AFP

¿Cuándo podrían conseguir los Chargers su primera victoria de la temporada 2026?

Los Angeles Chargers tendrán una nueva oportunidad de romper su racha negativa el próximo lunes 16 de noviembre, cuando visiten a Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium, en el encuentro correspondiente a la Semana 10 de la NFL. El compromiso representa un desafío para un equipo que todavía no encuentra la fórmula para ganar bajo las órdenes de Harbaugh.

Posteriormente, los Chargers regresarán a casa para enfrentar a New York Jets el domingo 22 de noviembre, otro partido que aparece en el calendario como una oportunidad para conseguir su primer triunfo.