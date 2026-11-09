Otro golpe a Rams, luego de que Puka Nacua estará fuera varias semanas por lesión de rodilla

Puka Nacua en un entrenamiento con los Rams | AP

El receptor estrella de Los Ángeles sufrió un esguince en los ligamentos de la rodilla derecha y también presenta una lesión en un dedo del pie

Los Ángeles Rams recibieron malas noticias después de su victoria ante Washington Commanders, luego de que Puka Nacua, una de las principales figuras de su ofensiva, estará fuera de actividad durante varias semanas debido a una lesión en la rodilla derecha que sufrió en este partido.

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El entrenador en jefe Sean McVay confirmó que el receptor presenta esguinces en los ligamentos colateral medial (MCL) y cruzado posterior (PCL), además de una lesión conocida como turf toe, que afecta la articulación del dedo gordo del pie. Ante este panorama, el equipo contempla colocarlo en la lista de reservas lesionados.

¿Cuánto tiempo estará fuera Puka Nacua?

Puka Nacua en el duelo ante Commanders | AP

La intención de Los Ángeles es llevar con precaución la recuperación de su estrella, quien podría perderse al menos cuatro encuentros si finalmente es enviado a la lista de lesionados. McVay señaló que la ausencia podría extenderse por un mes o más, por lo que su regreso no será inmediato.

La lesión ocurrió en la última jugada ofensiva de los Rams frente a los Commanders, cuando Nacua recibió el balón en una jugada terrestre y consiguió avanzar cinco yardas antes de recibir un fuerte contacto.

Aunque pudo levantarse y abandonar el campo por su propio pie, posteriormente se confirmó la gravedad de las molestias.

Los Rams pierden a su principal arma ofensiva

La baja representa un golpe importante para el equipo de Los Ángeles, que también tiene fuera de circulación a Davante Adams, colocado previamente en la lista de reservas lesionados por una lesión en los isquiotibiales.

De esta manera, Matthew Stafford tendrá que encontrar alternativas para mantener la productividad de su ataque aéreo.

Devante Adams y Puka Nacua celebrando anotación ante los Buffalo Bills | AP