Odell Beckham Jr es activado y está disponible para enfrentar a Bills en el lunes por la noche

Odell Beckham Jr. en un partido con los New York Giants | AP

OBJ buscará recuperar protagonismo en la liga y podría hacer su debut con los Vikings ante Buffalo

Odell Beckham Jr. tendrá una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede marcar diferencia en la NFL. Los Minnesota Vikings anunciaron su incorporación al roster de 53 jugadores, movimiento con el que el experimentado receptor deja el equipo de prácticas para estar disponible de cara al duelo contra los Buffalo Bills.

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La decisión llega en un momento en el que Minnesota necesita alternativas para su ataque aéreo, luego de confirmar que Jauan Jennings no estaría disponible por una lesión en la pantorrilla. Así, OBJ tendrá la posibilidad de integrarse a una ofensiva encabezada por Justin Jefferson y Jordan Addison.

¿Por qué los Vikings incorporaron a Odell Beckham Jr.?

Odell Beckham Jr., receptor de Giants | AP

El movimiento se concretó este lunes, horas antes del Monday Night Football que cerrará la Semana 9. Beckham había llegado a Minnesota el pasado 7 de octubre, después de ser liberado por los New York Giants.

Sin embargo, su primera etapa del año estuvo lejos de lo esperado, pues disputó tres encuentros con los Giants sin conseguir una recepción. Ahora, bajo las órdenes de Kevin O'Connell, buscará aprovechar esta nueva oportunidad para recuperar protagonismo.

Una nueva oportunidad para el campeón del Super Bowl

Odell Beckham Jr. en práctica con los New York Giants | AP

El receptor de 34 años conoce bien al entrenador de Minnesota, pues ambos coincidieron con Los Ángeles Rams durante la temporada 2021, cuando Beckham se incorporó a la franquicia angelina y terminó siendo una pieza importante en la conquista del Super Bowl LVI.

En aquella postemporada, OBJ registró 21 recepciones para 288 yardas y dos touchdowns, incluido uno en el Super Bowl frente a Cincinnati Bengals.