El novato, primera selección global del Draft 2026, tomará las riendas de Las Vegas para el resto de la temporada y tendrá su primera prueba como titular ante Seattle

La etapa de Kirk Cousins con Las Vegas Raiders llegó a su fin y, con ella, se abrió oficialmente el camino para Fernando Mendoza. La franquicia anunció que el novato tendrá su primera titularidad a partir de la Semana 10, luego de concretarse el intercambio que envió al veterano a Minnesota Vikings.

La decisión fue confirmada por el gerente general John Spytek y el entrenador en jefe Klint Kubiak, quienes consideraron que el ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional con Indiana está listo para asumir la responsabilidad.

Fernando Mendoza tendrá su primera titularidad ante Seattle

Fernando Mendoza, QB de Las Vegas Raiders | AP

El debut de Mendoza como titular será este domingo frente a los Seattle Seahawks, actuales campeones de la NFL, en el Allegiant Stadium. No será una presentación sencilla, pues enfrentará a una de las defensivas más exigentes de la liga y posteriormente tendrá otro compromiso complicado ante Denver Broncos.

El quarterback de 23 años fue elegido con la primera selección global del Draft 2026, después de una extraordinaria campaña universitaria en la que lanzó para 3 mil 535 yardas y 41 touchdowns con los Hoosiers de Indiana. Además, conquistó el campeonato nacional y el Heisman.

Fernando Mendoza en su debut con los Raiders de Las Vegas | AP

Kirk Cousins deja el camino libre para el novato

Durante su primera temporada profesional, Mendoza había permanecido detrás de Cousins, quien llegó a Las Vegas para aportar experiencia y acompañar el desarrollo del joven pasador. Sin embargo, el intercambio con Minnesota, a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2027, modificó los planes y adelantó su oportunidad.