NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver la Semana 10 de la NFL?

Jameson Williams es uno de los mejores receptores de los Lions | NFL

La NFL entra en su Semana 10 con una cartelera de 14 partidos y un atractivo especial: New England Patriots y Detroit Lions se enfrentarán en Múnich, Alemania

La actividad comenzará el jueves 12 de noviembre con el Thursday Night Football entre Washington Commanders y New York Giants, programado para las 19:15 horas. La jornada dominical tendrá como principal atractivo el choque internacional, además de varios enfrentamientos divisionales.

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Patriots vs. Lions, el partido internacional que destaca en Alemania

El domingo 15 de noviembre, la NFL trasladará las emociones a Alemania con el enfrentamiento entre New England Patriots y Detroit Lions, que se disputará en el estadio del Bayern Múnich. El encuentro arrancará a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, y tendrá transmisión por FOX.

Jugadores de los Patriots celebrando en juego ante los Jets | AP

La cartelera dominical continuará al mediodía con Kansas City Chiefs frente a Atlanta Falcons, que podrá verse por Canal 9. Más tarde, Los Angeles Rams se medirán con Arizona Cardinals a las 15:05 horas, mientras que San Francisco 49ers visitará a Dallas Cowboys a las 15:25 horas.

¿Dónde ver los partidos de la Semana 10 de la NFL en México?

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en partido ante Las Vegas Raiders | AP

Washington Commanders vs. New York Giants - FOX

New England Patriots vs. Detroit Lions - FOX

Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons - Canal 9

Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals - FOX

San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys - Canal 9

Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals - ESPN

Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens - ESPN