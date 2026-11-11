La actividad comenzará el jueves 12 de noviembre con el Thursday Night Football entre Washington Commanders y New York Giants, programado para las 19:15 horas. La jornada dominical tendrá como principal atractivo el choque internacional, además de varios enfrentamientos divisionales.
Patriots vs. Lions, el partido internacional que destaca en Alemania
El domingo 15 de noviembre, la NFL trasladará las emociones a Alemania con el enfrentamiento entre New England Patriots y Detroit Lions, que se disputará en el estadio del Bayern Múnich. El encuentro arrancará a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, y tendrá transmisión por FOX.
La cartelera dominical continuará al mediodía con Kansas City Chiefs frente a Atlanta Falcons, que podrá verse por Canal 9. Más tarde, Los Angeles Rams se medirán con Arizona Cardinals a las 15:05 horas, mientras que San Francisco 49ers visitará a Dallas Cowboys a las 15:25 horas.
¿Dónde ver los partidos de la Semana 10 de la NFL en México?
Washington Commanders vs. New York Giants - FOX
New England Patriots vs. Detroit Lions - FOX
Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons - Canal 9
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals - FOX
San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys - Canal 9
Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals - ESPN
Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens - ESPN
La Semana 10 promete emociones en todos los escenarios. Los aficionados mexicanos tendrán varias alternativas para seguir la actividad a través de la televisión abierta y de paga.