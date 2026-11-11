Rex Ryan, viejo coach de la NFL, es arrestado tras atropellar a dos peatones en Nashville

Rex Ryan en su etapa como entrenador con Jets | NFL

Enfrenta seis cargos menores por presuntamente arrollar a dos personas y abandonar el lugar

Rex Ryan, exentrenador de los New York Jets y Buffalo Bills, fue arrestado este miércoles 11 de noviembre en Nashville, Tennessee, luego de entregarse a las autoridades por un accidente de tránsito en el que presuntamente atropelló a dos peatones con su camioneta y posteriormente abandonó la escena.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Nashville, el incidente ocurrió poco antes de la medianoche del jueves 5 de noviembre, en el cruce de 4th Avenue y Broadway.

Las dos personas cruzaban con la señal peatonal a su favor cuando el vehículo de Ryan giró a la derecha y les pasó por encima de los pies; además, golpeó la pierna de una de ellas.

Rex Ryan tiene problemas legales por un accidente vial | Especial

Los cargos que enfrenta el exentrenador de la NFL

Según el relato de las víctimas, la camioneta continuó su marcha después del impacto, aunque se detuvo más adelante ante un semáforo en rojo. Los peatones alcanzaron al conductor para reclamarle, pero presuntamente Ryan bajó del vehículo, discutió con ellos y después volvió a subir para retirarse del lugar.

Las personas afectadas consiguieron fotografiar la matrícula de la camioneta y al conductor, elementos que permitieron a las autoridades relacionar el vehículo con el exentrenador. Ambos peatones sufrieron lesiones menores, de acuerdo con el informe policial.

Rex Ryan, head coach de los Jets de Nueva York | AP

Ryan, de 63 años, enfrenta seis cargos menores: dos por abandonar la escena de un accidente, dos por no proporcionar información o asistencia a las personas afectadas y dos por no respetar una señal de control de tránsito. Un comisionado judicial fijó su fianza en seis mil dólares.

De los emparrillados a un problema con la justicia

El exentrenador alcanzó notoriedad en la NFL al dirigir a los New York Jets, equipo al que llevó a dos finales consecutivas de la Conferencia Americana, después de las temporadas 2009 y 2010. Posteriormente estuvo al frente de los Buffalo Bills, su último trabajo como entrenador en jefe, en 2015 y 2016.

Rex Ryan previo a un partido con los Bills | AP