Rex Ryan, exentrenador de los New York Jets y Buffalo Bills, fue arrestado este miércoles 11 de noviembre en Nashville, Tennessee, luego de entregarse a las autoridades por un accidente de tránsito en el que presuntamente atropelló a dos peatones con su camioneta y posteriormente abandonó la escena.
De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Nashville, el incidente ocurrió poco antes de la medianoche del jueves 5 de noviembre, en el cruce de 4th Avenue y Broadway.
Las dos personas cruzaban con la señal peatonal a su favor cuando el vehículo de Ryan giró a la derecha y les pasó por encima de los pies; además, golpeó la pierna de una de ellas.
Los cargos que enfrenta el exentrenador de la NFL
Según el relato de las víctimas, la camioneta continuó su marcha después del impacto, aunque se detuvo más adelante ante un semáforo en rojo. Los peatones alcanzaron al conductor para reclamarle, pero presuntamente Ryan bajó del vehículo, discutió con ellos y después volvió a subir para retirarse del lugar.
Las personas afectadas consiguieron fotografiar la matrícula de la camioneta y al conductor, elementos que permitieron a las autoridades relacionar el vehículo con el exentrenador. Ambos peatones sufrieron lesiones menores, de acuerdo con el informe policial.
Ryan, de 63 años, enfrenta seis cargos menores: dos por abandonar la escena de un accidente, dos por no proporcionar información o asistencia a las personas afectadas y dos por no respetar una señal de control de tránsito. Un comisionado judicial fijó su fianza en seis mil dólares.
De los emparrillados a un problema con la justicia
El exentrenador alcanzó notoriedad en la NFL al dirigir a los New York Jets, equipo al que llevó a dos finales consecutivas de la Conferencia Americana, después de las temporadas 2009 y 2010. Posteriormente estuvo al frente de los Buffalo Bills, su último trabajo como entrenador en jefe, en 2015 y 2016.
Desde entonces, Ryan trabaja como analista de ESPN, donde participa en la cobertura de la NFL. Hasta el momento, la cadena no había emitido una postura pública sobre el arresto de uno de sus colaboradores.