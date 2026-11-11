San Francisco contratan al receptor Keenan Allen para reforzar su ofensiva rumbo al cierre de campaña

Los gambusinos consiguieron al seis veces seleccionado al Pro Bowl mediante un intercambio con Indianapolis Colts por una selección de sexta ronda del Draft 2027

San Francisco 49ers continúa reforzando su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada y consiguió al experimentado receptor Keenan Allen, procedente de Indianapolis Colts. La franquicia californiana busca mantener su protagonismo en la Conferencia Nacional y aumentar sus opciones de pelear por el Super Bowl.

¿Qué recibe Indianapolis por el intercambio de Keenan Allen?

Para concretar la operación, los 49ers entregaron una selección de sexta ronda del Draft 2027 a cambio del receptor de 34 años, quien deberá superar los exámenes físicos para completar oficialmente su llegada. Allen disputaba su primera temporada con Indianapolis, después de firmar un contrato por una campaña.

Keenan Allen con Colts | Colts

La incorporación responde principalmente a los problemas físicos que han afectado al cuerpo de receptores de San Francisco. Ricky Pearsall quedó fuera por el resto de la temporada, Christian Kirk está en la lista de reservas lesionados y Mike Evans ha sufrido molestias en el tendón de Aquiles, mientras Deebo Samuel también ha lidiado con problemas musculares.

Keenan Allen aportará experiencia al ataque de Brock Purdy

En ocho partidos con los Colts, Allen consiguió 40 recepciones para 351 yardas y una anotación. A lo largo de su trayectoria en la NFL acumula mil 95 recepciones, 12 mil 402 yardas y 71 touchdowns, además de seis selecciones al Pro Bowl y el reconocimiento como Regreso del Año en 2017.

La defensiva de los 49ers se vio sólida ante el ataque de Las Vegas | AP

El veterano receptor se convertirá en una nueva alternativa para Brock Purdy y se sumará a un equipo que marcha con marca de 7-1, instalado en la parte alta de la NFC.