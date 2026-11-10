América femenil tuvo que modificar su calendario por el partido de la NFL y podría buscar otra sede para una hipotética final

El Estadio Azteca tendrá una agenda cargada durante noviembre y diciembre, situación que ya comenzó a afectar al América Femenil en la Liguilla del Apertura 2026. Entre un partido de la NFL y los conciertos de Ricardo Arjona, las Águilas se vieron obligadas a modificar sus planes y podrían quedarse sin su casa para una eventual final.

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El primer compromiso que provocó cambios fue el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para el próximo 22 de noviembre. Aunque el partido se disputará después de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, la NFL necesita disponer del inmueble con anticipación para realizar los preparativos correspondientes.

Por esta razón, América tuvo que invertir las localías de su eliminatoria frente a Toluca. Las azulcremas recibirán a las Diablas Rojas el miércoles 11 de noviembre, mientras que la vuelta se disputará el domingo 15 en el Estadio Nemesio Diez.

Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7

Los conciertos también complican al América

La situación podría repetirse en una hipotética final, debido a que Ricardo Arjona tiene programadas dos presentaciones en el Estadio Azteca para el 19 y 20 de diciembre, fechas que coinciden con la definición del campeonato femenil.

En caso de avanzar hasta esa instancia y tener que disputar el encuentro de vuelta como local, América necesitaría encontrar una sede alterna, debido a los compromisos previamente establecidos en el Coloso de Santa Úrsula. La final podría disputarse en el Estadio Nemesio Diez o en el Estadio Ciudad de los Deportes.

ROTA ÍCARO AMÉRICA | MEXSPORT

¿Qué pasará con la Liguilla varonil?

En contraste, la fase final de la Liga MX varonil no presenta, por ahora, el mismo conflicto. Tanto América como Cruz Azul tienen programados sus próximos compromisos como visitantes.

Los Cuartos de Final comenzarán el 25 de noviembre, mientras que las semifinales se disputarán a principios de diciembre. La final está prevista para el 10 y 13 de diciembre, aunque podría modificarse si Toluca avanza debido a su participación en la Copa Intercontinental.