Cruz Azul se apoderó del liderato de la Apertura 2026 a tan solo una fecha de dar inicio a la Liguilla

La Jornada 16 del Apertura 2026 ha llegado a su final y con ello los 8 invitados para la Liguilla empiezan a definirse, pero antes, Cruz Azul, con su victoria ante Tigres en la Sultana del Norte, se quedó con el liderato de la Liga MX, aprovechando el empate América y Chivas en sus respectivos juegos.

3 de los equipos grandes luchan por la cima

Cruz Azul ha sido de los mejores equipos del Apertura 2026; los dirigidos por Joel Huiqui quieren repetir lo conseguido en el Clausura y coronarse con el Bicampeonato, por lo que cerrar siendo líderes será algo muy importante para sus futuros compromisos en ‘La Fiesta Grande’.

Por otro lado, América y Chivas dejaron ir la oportunidad de quedarse con la cima, empatando contra Pumas en el Clásico Capitalino y contra León en el Nou Camp.

América no supo mantener la ventaja ante Pumas, pese a las polémicas y las broncas que presentó uno de los partidos más importantes para la capital; los dirigidos por Guillermo Almada han cerrado de forma ‘floja’ el cierre del campeonato, perdiendo la cima a pocas fechas de disputarse la Liguilla.

Jugadores de Pumas y América enfrascados en una airada pelea en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

Por su parte, Chivas fue un poco más de lo mismo; ante un León que contaba con uno menos desde el minuto 53, no pudieron conseguir el triunfo a domicilio, quedando así 3.º de la clasificación, detrás de América por la diferencia de goles.

La última fecha del Apertura 2026 será de suma importancia por la lucha por el liderato. América irá a enfrentar a Tigres a domicilio en una cancha que se le facilita mucho, mientras que Chivas y Cruz Azul colisionarán en el Akron en el partido más emocionante de la Jornada viendo todo lo que está en juego.

Chivas ante León l MEXSPORT

¿Cómo se encuentra la Liguilla?

Al momento, Cruz Azul pasaría como primeros con 32 puntos, seguido de América y Chivas con 30, Toluca y Atlas con 27 y Santos, León, Pachuca ocupan las últimas posiciones para los invitados a la fase final.