Cruz Azul lidera la clasificación, mientras que América y Chivas buscan arrebatarle el primer lugar en el cierre del torneo

La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX está cerca de concluir y la lucha por los últimos boletos a la Liguilla continúa abierta. Con una jornada pendiente y algunos partidos por disputarse, cinco equipos ya aseguraron su clasificación a los Cuartos de Final, mientras que otros nueve mantienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Tras la eliminación del formato Play-In, los ocho primeros lugares de la tabla general conseguirán su boleto directo a los cuartos de final. Esta modificación mantiene abierta la disputa por las últimas posiciones, con varios clubes separados por pocos puntos y con posibilidades de modificar los enfrentamientos de la Fiesta Grande.

Rotondi marca para salvar a Cruz Azul ante Tigres | MEXSPORT

Cruz Azul se mantiene como líder general con 32 puntos, producto de diez victorias, dos empates y cuatro derrotas. La Máquina supera por dos unidades al América, que ocupa la segunda posición con 30 puntos, los mismos que Guadalajara, aunque las Águilas tienen una mejor diferencia de goles.

Toluca y Atlas completan los cinco equipos que ya aseguraron su clasificación, ambos con 27 puntos. Los Diablos Rojos ocupan la cuarta posición gracias a su diferencia de goles de +14, mientras que los Rojinegros aparecen en el quinto puesto con -3, por lo que todavía podrían intercambiar posiciones en el cierre del campeonato.

Por debajo de ellos aparece Santos Laguna en el sexto lugar con 25 puntos, seguido por León con 23 y Pachuca con 22 unidades. Los Tuzos ocupan actualmente el último puesto de clasificación, aunque Tijuana también suma 22 puntos y se encuentra en la novena posición, por lo que la diferencia de goles podría resultar determinante.

Jugadores de Pumas y América enfrascados en una airada pelea en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

¿Cómo se jugarían los Cuartos de Final del Apertura 2026?

Con las posiciones actuales de la tabla general, Cruz Azul enfrentaría a Pachuca en los Cuartos de Final, mientras que América tendría como rival a León. Por su parte, Guadalajara se mediría ante Santos Laguna y Toluca protagonizaría un enfrentamiento contra Atlas, en una serie entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación.

Sin embargo, Monterrey y Pumas todavía tienen posibilidades de meterse entre los ocho primeros, pues ambos suman 21 puntos, aunque Rayados cuenta con un partido pendiente. Querétaro también tiene un encuentro por disputar y acumula 20 unidades, mientras que Puebla y Atlético de San Luis, con 19 puntos cada uno, necesitan una combinación de resultados para mantenerse en la pelea.

En contraste, Tigres quedó matemáticamente eliminado al sumar únicamente 15 puntos en 16 encuentros, mientras que Juárez, Necaxa y Atlante tampoco cuentan con posibilidades de clasificación.