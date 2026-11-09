Julián Quiñones, Gilberto Mora y compañía reportan con el Tri en Playa del Carmen para enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana comenzó a reunir a sus convocados en la Riviera Maya de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League

La cuenta regresiva para el regreso de la Selección Mexicana a la actividad internacional ya comenzó. Los primeros convocados por Rafael Márquez arribaron al Caribe mexicano para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y comenzar la preparación rumbo a la eliminatoria contra Jamaica, de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

A través de sus redes sociales, el Tricolor compartió imágenes de la llegada de sus futbolistas a Playa del Carmen con un mensaje para sus aficionados.

“Hemos llegado a Playa del Carmen, Incondicionales. Felices de estar en la Riviera Maya y listos para ponernos a trabajar de cara a nuestros próximos partidos”. Entre los jugadores que ya reportaron se encuentran Julián Quiñones, Gilberto Mora, Erik Lira y Andrés Montaño.

Julián Quiñones y Gilberto Mora, entre los primeros en reportar con México

La concentración también comenzó con la presencia de otros seleccionados como Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jesús 'Tecatito' Corona e Isaías Violante, quienes se reunieron con sus compañeros para iniciar los trabajos en territorio quintanarroense. El resto de los futbolistas convocados se incorporará conforme concluya su actividad con sus respectivos clubes.

El equipo nacional permanecerá en Mayakoba, en la Riviera Maya, hasta el jueves 12 de noviembre, cuando viajará a Kingston, Jamaica. La elección del Caribe mexicano también responde a la intención de trabajar en condiciones climáticas similares a las que encontrarán durante el primer enfrentamiento de la eliminatoria.

Gilberto Mora, Johan Vásquez y Armando González previo a un juego de la Selección Mexicana | IMAGO7

México se prepara para una complicada serie ante Jamaica

Los dirigidos por Rafael Márquez tendrán dos compromisos fundamentales en noviembre, pues visitarán a Jamaica. Posteriormente, el martes 17, recibirán a los caribeños en el Estadio BBVA de Monterrey para disputar la vuelta.

César 'Chino' Huerta y Rafael Márquez en Cantera | PUMAS