El '4K' es el máximo goleador rojiblanco en el torneo para el Guadalajara

Fue difícil, pero lo lograron, cayó el primer gol de las Chivas en el partido en contra de León en el Nou Camp, el autor ha sido Ricardo Marín, quien había comenzado en la banca y le ha funcionado a Gabriel Milito como la mejor modificación del juego.

Este gol ha dejado al 17 del Rebaño como el máximo goleador de Chivas en el Apertura 2026, ya que aunque Santi Sandoval ha sido otro de esta lista, hoy '4K' se ha separado con seis sobre los cinco del 30.

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¿Cómo llegó el sexto gol de Marín?

Fue en el minuto 69 cuando una jugada desde la fábrica de Gabriel Milito se hizo presente en el campo, pues Luis Romo le mandó un pase elevado y filtrado a Daniel Aguirre, quien se barrió sobre la línea de fondo y, encontró en el manchón penal al delantero del Rebaño que lanzándose mandó el balón al fondo de las redes.

El festejo no solo significó la ventaja momentánea para el Rebaño, misma que perdieron algunos minutos después, también puso a Marín en lo más alto de la lista de los máximos goleadores del torneo para los Roijiblancos, pues ahora ya tiene seis, uno más que su compañero Santiago Sandoval.

La ventaja se le escapó a Chivas en el minuto 87, cuando Paul Bellón le ganó la marca a Brian Gutiérrez y permitipo que cayera el 1-1 que le quitpo el liderato a los de Milito, pero le dio la posibilidad de meterse a la Liguilla a los Panzasverdes.

¿Quiénes completan la lista de goleadores de Chivas?

Actualmente, Ricardo Marín se ha posicionado en lo más alto de la tabla de goleo en el Rebaño Sagrado, pues ahora son seis las anotaciones que ha sumado el apodado '4K'; sin embargo, debajo de él ya aparecen jugadores como Santiago Sandoval y el Piojo Alvarado, ambos con cinco tantos conseguidos a lo largo de 16 jornadas.

El tema con Guadlajara es que algún otro goleador aparece en una zona más baja, pues es Bryan 'Cotorro' González quien se cuela a esa zona con dos solamente, dejando a los demás como Jordan Carrillo, Ángel Sepúlveda, Efraín Álvarez, Richie Ledezma o Diego Campillo con solo un gol.