¿Y sí era? Esta es la acción que Chivas reclamaba como penal y el VAR dijo que no

El Rebaño Sagrado pedía que se marcara una pena máxima durante el transcurso de la primera parte en el campo de La Fiera

Chivas se ha sentido perjudicado por el VAR en el primer tiempo del partido ante León, pues al minuto 23 se revisó una jugada de posible penal a su favor, misma que no fue entregada, pues Guillermo Pacheco destacó que todo se jugó de manera limpia en el área.

Uno de los más implicados en la jugada fue Richard Ledezma, quien incluso se llevó una tarjeta amarilla por el reclamo y un empujón para un jugador de La Fiera.

¿Cómo se llevó a cabo la jugada?

Apenas pasando los primeros 20 minutos del partido en el Nou Camp de León, Richard Ledezma fue a buscar un centro dentro del área de su rival; sin embargo, cuando el lateral de Chivas se elevó, también lo hizo Sebastián Vegas, cargándolo de alguna manera por la espalda.

Richie creía que dicha jugada era un penal claro, por lo que apenas vio que el silbante dijo que no, fue a reclamarle y, posteriormente, empujó a un jugador de León, lo cual provocó que se llevara la tarjeta amarilla en el terreno de juego.