El Cruz Azul comanda la clasificación en espera del duelo entre León vs Chivas

A falta de jugarse los duelos Querétaro vs Puebla, así como León vs Guadalajara para concluir la Jornada 16 del Apertura 2026, La Máquina del Cruz Azul ha tomado el liderato tras su victoria ante Tigres y aprovechar el empate del América ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul: el líder al momento

Los dirigidos por Joel Huiqui llegaron a 32 unidades luego del 2-3 protagonizado en el Universitario de Nuevo León, en un encuentro de constantes emociones donde los celestes aprovecharon sus oportunidades para llevarse los tres puntos de territorio regiomontano.

Cruz Azul celebra el gol de Montaño de penal ante Tigres | MEXSPORT

Al minuto 24 se abrió el marcador, Nicolás Ibáñez aplicó la ley del ex y adelantó a Cruz Azul con una anotación frente a su antiguo equipo, silenciando momentáneamente el Volcán. Juan Brunetta apareció en el 39' para vencer al guardameta celeste y establecer el 1-1.

Corrían los primeros minutos de la segunda parte cuando se marcaría un penal a favor de la visita y Andrés Montaño se encargaría de convertir desde los once pasos para colocar el 1-2. Guillermo Martínez aprovechara un balón dentro del área para empujarlo al fondo de las redes y poner el 2-2.

Nicolás Ibáñez, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Tigres | IMAGO7

Finalmente, al minuto 78, apareció Carlos Rotondi para marcar el tercer tanto de Cruz Azul y devolverle la ventaja a los visitantes y con ello decretar cifras definitivas.

¿Cómo se encuentra el top tres?

En el segundo puesto se encuentra el América que empató ante Pumas y llegó a 30 unidades, las Águilas se quedaron con un tropiezo en su búsqueda del liderato, por ahora ya no dependen de sí mismos para la última jornada.

Mientras tanto, en el tercer sitio y con la oportunidad de quedarse con el liderato absoluto aparecen las Chivas que cuentan con 29 unidades y con la misma diferencia de goles que los Cementeros.

Efraín Álvarez tras anotar con Chivas | IMAGO7

Guadalajara aterriza al Nou Camp, para medirse a un León que sueña con Liguilla en este torneo, tras imponerse 4-2 al Atlante, en una noche llena de goles en la cancha del Estadio AKRON. El Rebaño se reencontró con su mejor versión, hiló su tercera victoria consecutiva.