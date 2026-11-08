Cruz Azul atraviesa un buen momento en el cierre del Apertura 2026 y, tras su victoria ante Tigres en el Estadio Universitario, Joel Huiqui destacó la dinámica que ha conseguido el equipo en las últimas jornadas, aunque dejó claro que todavía tienen objetivos por cumplir antes de pensar en la Liguilla.
Me deja feliz. Obviamente ha sido como tú dices, un cierre de torneo bastante bien, obviamente una racha importante en triunfos y me parece a mí que el equipo está en esa dinámica, como yo he insistido, de poder aportar siempre lo mejor de cada uno de ellos a beneficio del plantel y del partido, lo que representa en ese momento el reto
El estratega también fue cuestionado sobre la posibilidad de buscar el bicampeonato, luego del buen momento que vive La Máquina. Sin embargo, Huiqui prefirió mantener la concentración en los compromisos inmediatos y evitar adelantarse a lo que podría suceder en la fase final.
Es peligroso hablar de un bicampeonato, nosotros nos enfocamos obviamente partido a partido, este era muy importante porque requería mucha atención, requería mucha dedicación, sobre todo a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva, pero todavía nos resta el partido de la jornada 17, también Guadalajara, Chivas tiene un plantel importante, estamos en la disputa por el primer lugar y creo yo que en la jornada 17 se definirá seguramente ese lugar
El gran nivel de su 10
Por otra parte, Joel Huiqui habló sobre el buen momento individual que atraviesa Andrés Montaño, quien se ha convertido en una pieza importante para Cruz Azul gracias a sus aportaciones ofensivas y su capacidad para interpretar los espacios dentro del terreno de juego.
La buena racha de Andrés Montaño, hablábamos hace unas semanas con él, él se acercó conmigo y platicamos sobre la situación. Andrés, bueno, ¿Qué te puedo decir? es un jugador que interpreta muy bien, sobre todo esas ventajas posicionales, hoy va directamente al marcador en estos partidos que ha anotado, creo que con la ayuda de él, pero no solamente lo que él genera en posicionamiento, sino la faceta de construcción creo que ha sido muy buena