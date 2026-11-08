La buena racha de Andrés Montaño, hablábamos hace unas semanas con él, él se acercó conmigo y platicamos sobre la situación. Andrés, bueno, ¿Qué te puedo decir? es un jugador que interpreta muy bien, sobre todo esas ventajas posicionales, hoy va directamente al marcador en estos partidos que ha anotado, creo que con la ayuda de él, pero no solamente lo que él genera en posicionamiento, sino la faceta de construcción creo que ha sido muy buena