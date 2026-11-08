¡Líderes… de momento! Cruz Azul vence a Tigres en un partidazo en el Volcán

La Máquina le pega a los Felinos y se lleva los tres puntos del “Volcán” tras 4 años de no hacerlo

Tigres cayó 2-3 ante Cruz Azul en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026, en un encuentro de constantes emociones donde los celestes aprovecharon sus oportunidades para llevarse los tres puntos de territorio regiomontano.

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Emociones desde la primera mitad

El conjunto visitante avisó desde temprano. Al minuto 14, Luka Romero sacó un disparo dentro del área que fue detenido por Nahuel Guzmán, quien evitó la caída de su arco. Sin embargo, al 24’, Nicolás Ibáñez aplicó la ley del ex y adelantó a Cruz Azul con una anotación frente a su antiguo equipo, silenciando momentáneamente el Volcán.

La respuesta de los felinos llegó al 39’, cuando Juan Brunetta apareció para vencer al guardameta celeste y establecer el 1-1. Con el empate en el marcador, ambos equipos se marcharon al descanso después de una primera mitad intensa.

Nicolás Ibáñez aplica la ley del ex ante Tigres en el 'Volcán' | MEXSPORT

El segundo tiempo fue igual de emocionante

Para el complemento, Cruz Azul volvió a tomar la ventaja. Al minuto 48 se señaló una pena máxima a favor de La Máquina y, tres minutos después, Andrés Montaño se encargó de convertirla desde los once pasos para colocar el 1-2. Tigres tuvo que remar nuevamente contra corriente en busca de rescatar el resultado.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich encontraron la igualdad al 65’, luego de que Guillermo Martínez aprovechara un balón dentro del área para empujarlo al fondo de las redes y poner el 2-2. El encuentro parecía encaminarse hacia un cierre de ida y vuelta, con los dos conjuntos buscando quedarse con la victoria.

No obstante, al 78’ apareció Carlos Rotondi para marcar el tercer tanto de Cruz Azul y devolverle la ventaja a los visitantes. Tigres intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no consiguió encontrar nuevamente el camino al gol, por lo que terminó cediendo los tres puntos en casa ante La Máquina.