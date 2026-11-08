Nicolás Ibáñez aplica la ley del ex en el volcán y adelanta a Cruz Azul

El jugador de La Máquina abrió el marcador en el Volcán

Nicolás Ibáñez hizo válida la famosa ley del ex y volvió a castigar a Tigres, ahora en el Estadio Universitario. El delantero argentino apareció para adelantar a Cruz Azul en un escenario que conoce perfectamente, pero esta vez defendiendo los colores de La Máquina.

Al minuto 24, el atacante cementero encontró el espacio para sacar un disparo cruzado que terminó en el fondo de las redes, dejando sin oportunidad a Nahuel Guzmán y silenciando momentáneamente a la afición auriazul.

Nicolás Ibáñez aplica la ley del ex ante Tigres en el 'Volcán' | MEXSPORT

Anotación oportuna

La anotación llegó en un momento importante del encuentro, pues permitió que el conjunto celeste tomara la ventaja en territorio regiomontano, ante un equipo que busca cerrar de la mejor manera su participación en el torneo.

Para Ibáñez, el gol tuvo un sabor especial, ya que significó volver a marcarle al equipo con el que vivió una etapa de su carrera y del que salió para continuar su camino en el futbol mexicano con Cruz Azul.

Erik Lira realizando una entrada para impedir que Tigres marque el gol del empate ante Cruz Azul | MESXPORT

Ley del ex de Ibáñez

Con este tanto, el argentino llegó a dos anotaciones frente a Tigres desde que dejó la institución universitaria y comenzó a defender la camiseta celeste. Sin embargo, había una cuenta pendiente que finalmente pudo saldar.

Y es que, aunque ya había vacunado a los felinos anteriormente, esta fue la primera ocasión que Nicolás Ibáñez les marcó en el Estadio Universitario. Así, el delantero aplicó la ley del ex en el Volcán y se convirtió en protagonista de un duelo especial ante su antiguo equipo.