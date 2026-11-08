El último entrenador que llevó a los felinos al campeonato habló sobre un posible regreso al club

Robert Dante Siboldi dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir a Tigres en el futuro. El estratega uruguayo, quien fue el último técnico en conquistar un título de Liga MX con los universitarios, aseguró que estaría dispuesto a regresar si el equipo requiere de sus servicios, aunque reconoció que su futuro no depende únicamente de él.

En una entrevista con Barrón Sports, el entrenador recordó los distintos momentos en los que aceptó defender los colores del conjunto regiomontano y dejó claro que nunca tuvo dudas cuando recibió una oportunidad para ayudar al club, incluso cuando su continuidad no estaba garantizada.

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Siboldi abre la puerta a un segundo ciclo con Tigres

Al ser cuestionado sobre si se ve nuevamente en el banquillo de los felinos, Siboldi respondió que todo dependerá de las circunstancias, pero aseguró que no tendría inconveniente en aceptar una nueva oportunidad.

"Dios dirá, ¿no? Creo que no depende de mí. Si está en mí, por supuesto. No lo dudaría, como no lo dudé cuando me vine a Tigres de jugador, como no dudé cuando nos fuimos a Segunda, como no dudé cuando agarramos el equipo por dos meses", recordó.

El técnico explicó que cuando recibió la llamada para hacerse cargo del equipo, sabía que no formaba parte del proyecto inicial de la directiva y que su permanencia podía ser breve. Sin embargo, eso no representó un obstáculo para aceptar el reto.

"Si el equipo me necesita iba a estar ahí. Y si ahora me necesita, que sé que hay muchos entrenadores que les pueden aportar de repente más que uno, ahí estaremos. Pero sí tienen que pasar ciertas cosas que en este momento no sé", agregó.

Siboldi dirigió a Tigres en 2023 y consiguió el campeonato del Clausura de ese año, además del título del Campeón de Campeones, antes de concluir su etapa con la institución.

Siboldi y su auxiliar fueron despedidos tras rumores | IMAGO7

Siboldi considera que Nico Ibáñez se desesperó y pudo quedarse en Tigres

Otro de los temas que abordó el estratega fue la salida de Nicolás Ibáñez, delantero al que dirigió durante su etapa en el conjunto universitario. Desde su perspectiva, el atacante pudo haber tenido un futuro importante con los felinos si hubiera tenido mayor paciencia para esperar su oportunidad.

"Creo que se desesperó. Yo creo que sí se hubiera quedado hoy el centro delantero de Tigres", comentó.

El entrenador explicó que la llegada del argentino tenía como objetivo darle continuidad al trabajo de André-Pierre Gignac, por lo que incluso se le ofreció un contrato de largo plazo. Sin embargo, reconoció que la falta de minutos terminó siendo un factor complicado para el futbolista.

Siboldi recordó que la situación también le resultaba difícil en lo personal, pues conocía las condiciones de Ibáñez y sabía que tenía cualidades para aportar al equipo.

"A mí me partía el corazón porque por más que yo quisiera ponerlo, tenía que esperar, tenía que esperar", expresó.

Nicolás Ibáñez con Tigres en la Final ante Toluca | IMAGO7

¿Qué piensa Siboldi de Juan Brunetta en Tigres?

Finalmente, el estratega también habló sobre Juan Brunetta y su importancia dentro del funcionamiento de Tigres. Aunque reconoció que el argentino es un futbolista determinante, explicó que no es partidario de construir un equipo alrededor de un solo jugador.

Para Siboldi, lo fundamental es encontrar una combinación de características que permita que todos los elementos funcionen de manera colectiva, sin depender exclusivamente de una figura.

"Es un jugador muy importante y determinante en Tigres, pero hay que armarlo en delantero. Por eso con Correa se entendían muy bien", señaló.