Un paso fugaz y con más pendientes que resultados: el legado de Carlos Emilio González en Tigres

El presidente de los Felino dejará el proyecto tras el fracaso del Apertura 2026

La etapa de Carlos Emilio González al frente de Tigres podría estar llegando a su fin antes de lo esperado. A poco más de seis meses de haber asumido oficialmente la presidencia del conjunto universitario, el directivo no continuaría en el cargo para 2027. De concretarse su salida, su gestión quedaría marcada por una transformación que no logró traducirse en los resultados deportivos que exige una institución de la dimensión de los felinos.

González tomó las riendas del club el 1 de junio de 2026, en sustitución de Mauricio Culebro, con la encomienda de darle continuidad al proyecto institucional y llevar a Tigres a una nueva etapa de crecimiento. Con más de tres décadas de experiencia internacional en Cemex, llegó con una visión empresarial, apostando por la estabilidad financiera, la autosuficiencia y el fortalecimiento de la estructura deportiva. Sin embargo, su primer semestre estuvo lejos de cumplir con las expectativas de la afición.

Carlos Emilio González no continuaría como presidente de Tigres en 2027 | MEXSPORT

Uno de los episodios más importantes de su administración fue la reestructuración deportiva. La salida de Guido Pizarro del banquillo y la posterior llegada de Víctor Manuel Vucetich representaron un cambio de rumbo en el proyecto futbolístico. Así como también la salida y negociación que se hizo con River Plate por Ángel Correa.

Además, la directiva tuvo que afrontar un mercado de fichajes en el que la inversión y los nombres de jerarquía estuvieron bajo la lupa, mientras la plantilla comenzaba a mostrar dificultades para competir al nivel de años anteriores.

En el terreno deportivo, el Apertura 2026 terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más complicados para la institución. Tigres quedó eliminado de la posibilidad de disputar la Liguilla, poniendo fin a una racha de 12 años consecutivos clasificando a la fiesta grande del futbol mexicano.

A esto se sumó la falta de victorias como visitante, una situación que evidenció las dificultades del equipo para encontrar regularidad y que terminó por incrementar la inconformidad de sus seguidores.

Víctor Manuel Vucetich en el partido ante Pumas en CU | Imago7

Así, el posible cierre de su ciclo dejaría un balance contrastante: una apuesta por la estabilidad administrativa y financiera, proyectos de infraestructura sobre la mesa y una reestructuración deportiva que no consiguió los resultados esperados.

Carlos Emilio González llegó con la intención de construir una nueva época dorada para Tigres, pero su paso por la presidencia podría terminar recordándose por una eliminación histórica y por los numerosos pendientes que heredaría a quien tome las riendas de la institución.