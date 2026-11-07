¿Dónde ver León vs Chivas? Canales y hora del partido de la Jornada 16 de Liga MX

El Rebaño busca el liderato rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

En uno de los platillos principales de la Jornada 16 del Apertura 2026 se encuentra el duelo entre León y Chivas, partido que se disputará este 8 de noviembre en punto de las 20:10hrs, tiempo del centro de México, desde el Nou Camp y lo podrás seguir a través de FOX One y FOX+.

¿Cómo llegan al partido?

El Guadalajara llega a la penúltima fecha en busca del liderato, a falta de lo que haga el América, con 29 unidades. Mientras que la Fiera lucha por meterse entre los primeros ocho y con 22 puntos dependen de sí mismos.

Los tapatíos aterrizan al Nou Camp tras imponerse 4-2 al Atlante, en una noche llena de goles en la cancha del Estadio AKRON. El Rebaño se reencontró con su mejor versión, hiló su tercera victoria consecutiva.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

El protagonismo se lo llevaron Santiago Sandoval, con un doblete, y Efraín Álvarez, con un gol y una asistencia, fueron las grandes figuras de la noche y los principales responsables de mantener la buena racha del conjunto rojiblanco.

Mientras tanto, La Fiera no pudo frenar a La Máquina que consiguió una victoria de 2-1 en el Estadio Banorte, sumó tres puntos importantes y alcanzó las 29 unidades en el Apertura 2026, cifra que lo mantiene como tercer lugar, igualado en puntos con América y Chivas.

Gabriel Milito dirige a Chivas ante Atlante y la mirada del 'Piojo' Herrera | Imago7

Así le fue al León en la última fecha

Andrés Montaño abrió el marcador. Al minuto 56, después de una revisión en el VAR, el árbitro señaló penalti y el mediocampista celeste tomó la responsabilidad desde los once pasos y no falló.

Para la parte complementaria José Paradela entró de cambio y terminó llevándose el protagonismo al reencontrarse con el gol después de superar su lesión, en esta parte final del torneo y con miras a la Liguilla.

El descuento por parte de la visita corrió a cuenta de Alfonso Alvarado, al 90+10; pero el tiempo ya no les alcanzó para empatar el encuentro y ahora buscan sumar para depender de sí mismos en la última jornada.

Andrés Montaño siendo derribado por dos jugadores de León | MEXSPORT

Fecha: 8 de noviembre

Hora: 20:10

Estadio: Nou Camp