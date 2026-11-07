En uno de los platillos principales de la Jornada 16 del Apertura 2026 se encuentra el duelo entre León y Chivas, partido que se disputará este 8 de noviembre en punto de las 20:10hrs, tiempo del centro de México, desde el Nou Camp y lo podrás seguir a través de FOX One y FOX+.
Santiago Sandoval, de la Sub-17 de Chivas a la Selección Mayor en apenas un año
¿Cómo llegan al partido?
El Guadalajara llega a la penúltima fecha en busca del liderato, a falta de lo que haga el América, con 29 unidades. Mientras que la Fiera lucha por meterse entre los primeros ocho y con 22 puntos dependen de sí mismos.
Los tapatíos aterrizan al Nou Camp tras imponerse 4-2 al Atlante, en una noche llena de goles en la cancha del Estadio AKRON. El Rebaño se reencontró con su mejor versión, hiló su tercera victoria consecutiva.
El protagonismo se lo llevaron Santiago Sandoval, con un doblete, y Efraín Álvarez, con un gol y una asistencia, fueron las grandes figuras de la noche y los principales responsables de mantener la buena racha del conjunto rojiblanco.
Mientras tanto, La Fiera no pudo frenar a La Máquina que consiguió una victoria de 2-1 en el Estadio Banorte, sumó tres puntos importantes y alcanzó las 29 unidades en el Apertura 2026, cifra que lo mantiene como tercer lugar, igualado en puntos con América y Chivas.
Así le fue al León en la última fecha
Andrés Montaño abrió el marcador. Al minuto 56, después de una revisión en el VAR, el árbitro señaló penalti y el mediocampista celeste tomó la responsabilidad desde los once pasos y no falló.
Para la parte complementaria José Paradela entró de cambio y terminó llevándose el protagonismo al reencontrarse con el gol después de superar su lesión, en esta parte final del torneo y con miras a la Liguilla.
El descuento por parte de la visita corrió a cuenta de Alfonso Alvarado, al 90+10; pero el tiempo ya no les alcanzó para empatar el encuentro y ahora buscan sumar para depender de sí mismos en la última jornada.
Fecha: 8 de noviembre
Hora: 20:10
Estadio: Nou Camp
Transmisión: FOX One y FOX+