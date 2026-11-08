Pachuca 'aplasta' a los Zorros en casa; pésima actuación de Atlas en el Jalisco

Pachuca celebra la ventaja ante el Atlas en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Los Zorros fueron inoperantes en contra de los Tuzos de su exentrenador Benjamín Mora

Se la acabó el gas al Rojinegro. Atlas cayó por goleada 4-1 ante Pachuca, el conjunto rojinegro terminó su racha de juegos consecutivos con victoria y en una noche para el olvido en la cancha del Estadio Jalisco.

Con una sobresaliente actuación de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, el equipo de Benjamín Mora aplico la ley del ex y hiló su tercer triunfo consecutivo para mantenerse en la pelea por una sitio en la Fase Final del campeonato.

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Todo mal para los Zorros

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. En los primeros minutos del encuentro Oussama Idrissi envió un centro raso por el sector izquierdo que terminó siendo desviado por Manuel Capasso hacia su propia portería, poniendo en ventaja a los Tuzos.

El golpe fue todavía más duro para los rojinegros, cuando siete minutos después Salomón Rondón filtró un balón dentro del área para Idrissi, quien definió a primer poste para ampliar la ventaja a 0-2. Pachuca lo ganaba sin problemas ante un Estadio Jalisco desconcertado.

Antes del descanso, Kevin Zenón filtró un balón para Monzón, quien dentro del área intentó definir de media vuelta y cruzado, aunque su disparo se marchó por un costado. Ya en el tiempo agregado, Zenón cobró un tiro libre por el sector derecho, obligando a Moreno a desviar el esférico a tiro de esquina.

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Hubo respuesta, pero no fue suficiente

Para el complemento, Atlas salió decidido a meterse nuevamente en el partido y encontró recompensa apenas al minuto 50. Rivaldo Lozano envió un centro desde la izquierda que Kevin Zenón remató de cabeza a segundo poste, pero Carlos Moreno respondió con una gran intervención. Sin embargo, en el rebote apareció Manuel Capasso, quien sacó un potente disparo al ángulo para marcar el 1-2 y darle esperanza a los aficionados rojinegros.

La reacción local continuó y minutos más tarde llegó lo que parecía ser el empate. Ryaan Mmaee aprovechó un balón que quedó dentro del área y mandó el esférico al fondo de las redes; sin embargo, tras la intervención arbitral, la anotación fue invalidada, dejando a Atlas sin la igualada.

La situación se complicó todavía más para los Zorros cuando, posteriormente, en un cobro de tiro de esquina, el árbitro señaló una pena máxima tras una infracción de Juan Purata. Salomón Rondón tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el penal para establecer el 1-3 definitivo, silenciando el Estadio Jalisco.

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Cuando Atlas se volcó al frente en la búsqueda de retomar el rumbo en el juego, Adonis Frías propinó una dura entrada sobre Kenedy y tras revisar el jugada en el VAR, el central le mostró la tarjeta roja, el defensor se fue entre abucheos y terminó encarándose con la afición rojinegra rumbo al vestidor.