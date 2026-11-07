Atlas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

Con un juego en donde se juegan todas sus aspiraciones, Pachuca visita al Atlas en el Estadio Jalisco dentro de la Jornada 16 del Apertura 2026 con la necesidad de los tres puntos en busca de meterse a la Liguilla. Mientras tanto los locales acechan el liderato.

Con tan solo dos fechas por disputarse después de este fin de semana, las unidades en juego resultan determinantes para el futuro de ambas instituciones en el campeonato.

Atlas atraviesa un gran momento al ubicarse en el cuarto puesto de la tabla general con 27 puntos, buscando hacer valer su condición de local en Guadalajara para dar un paso definitivo hacia la Liguilla directa.