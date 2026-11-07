Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Máquina llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos del torneo, luego de encadenar cuatro victorias consecutivas que le permitieron alcanzar los 29 puntos y compartir el liderato general con América y Chivas. El conjunto cementero buscará mantener su buena racha y sumar tres unidades que podrían resultar determinantes en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

Además, Cruz Azul afrontará el encuentro con la motivación de defender su condición de actual campeón del futbol mexicano. Bajo una dirección técnica provisional, los Celestes han conseguido mantenerse como protagonistas del campeonato y buscarán aprovechar el complicado momento que atraviesa su rival para acercarse al objetivo de terminar la Fase Regular en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Tigres vive una realidad completamente distinta. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich atraviesa una de sus temporadas más complicadas de los últimos años y llega después de sufrir una goleada de 3-0 frente a Pachuca. Con apenas 15 puntos y ubicado en la posición 15 de la clasificación, el equipo regiomontano quedó matemáticamente eliminado de la posibilidad de disputar la Liguilla.