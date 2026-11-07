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Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
16:50 - 7 de noviembre de 2026

Actualizado a 17:50 - 7 de noviembre de 2026

El equipo regiomontano llega completamente eliminado a este duelo en el 'Volcán'

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Máquina llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos del torneo, luego de encadenar cuatro victorias consecutivas que le permitieron alcanzar los 29 puntos y compartir el liderato general con América y Chivas. El conjunto cementero buscará mantener su buena racha y sumar tres unidades que podrían resultar determinantes en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

Además, Cruz Azul afrontará el encuentro con la motivación de defender su condición de actual campeón del futbol mexicano. Bajo una dirección técnica provisional, los Celestes han conseguido mantenerse como protagonistas del campeonato y buscarán aprovechar el complicado momento que atraviesa su rival para acercarse al objetivo de terminar la Fase Regular en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Tigres vive una realidad completamente distinta. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich atraviesa una de sus temporadas más complicadas de los últimos años y llega después de sufrir una goleada de 3-0 frente a Pachuca. Con apenas 15 puntos y ubicado en la posición 15 de la clasificación, el equipo regiomontano quedó matemáticamente eliminado de la posibilidad de disputar la Liguilla.

De esta manera, el compromiso enfrentará a dos equipos con objetivos muy diferentes en la recta final del Apertura 2026. Mientras Cruz Azul buscará una victoria que le permita mantenerse en la lucha por el superliderato, los Felinos intentarán aprovechar su condición de locales para recuperar algo de confianza y regalarle una satisfacción a su afición, en una temporada marcada por los resultados negativos.

El partido entre Tigres y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, enfrenta a dos equipos que viven realidades distintas, pues por un lado, los regios están eliminados del torneo, mientras que La Máquina busca quedarse con el liderato. Este duelo se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7, Fox y Fox One.

El enfrentamiento se disputará este sábado 7 de noviembre a las 7:00 PM (tiempo del centro de México), en el Estadio Universitario, mejor conocido como el 'Volcán'. Originalmente, el compromiso estaba programado para las 5:00 PM, pero la Liga MX autorizó una solicitud de la directiva felina para recorrer el inicio del encuentro al horario nocturno.