El exjugador del América fue visto junto a Carlos Valenzuela en el Estadio Universitario, en medio de rumores sobre cambios en la directiva felina

Pavel Pardo podría estar cerca de regresar al futbol mexicano, ahora desde los escritorios. El exjugador del América y de la Selección Mexicana fue captado en el Estadio Universitario acompañado de Carlos Valenzuela, Vicepresidente Ejecutivo de Tigres, una aparición que despertó especulaciones sobre su posible incorporación a la estructura directiva del conjunto regiomontano.

De acuerdo con información del periodista Vladimir García, de TUDN, la presencia del exmediocampista en el Volcán se produjo en medio de posibles movimientos dentro de la institución felina. El perfil de Pardo como potencial director deportivo ha llamado la atención, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre negociaciones o un acuerdo para integrarse al equipo.

¿Pavel Pardo llegará a Tigres como directivo?

A través de sus redes sociales, Vladimir García compartió una fotografía en la que aparece Pavel Pardo junto a Carlos Valenzuela a nivel de cancha del Estadio Universitario. Por el momento no se sabe el motivo por el cual el ex de Atlas y América haya visitado a los regiomontanos en su penúltimo partido en casa del 2026.

La aparición de Pardo ocurre en un periodo de importantes modificaciones en la estructura de Tigres. En junio de 2026, Carlos Emilio González asumió la presidencia en sustitución de Mauricio Culebro, mientras que Valenzuela fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo. Posteriormente, en agosto, la institución anunció la salida de Gerardo Torrado y la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como Vicepresidente Deportivo, además de asumir interinamente la dirección técnica.

Emiliano Gómez encarando a la defensa de Cruz Azul para el primer gol de Tigres | MEXSPORT

En este escenario, la presencia del exjugador del América ha generado interrogantes sobre el papel que podría desempeñar dentro del proyecto felino. Su experiencia internacional y sus vínculos con el futbol europeo podrían resultar atractivos para una institución que busca fortalecer su estructura deportiva. Sin embargo, no se ha confirmado que la visita estuviera relacionada con una entrevista de trabajo o con alguna propuesta formal.

Pável Pardo ya había expresado su deseo de convertirse en director deportivo

La posibilidad de que Pavel asuma un cargo directivo no resulta completamente inesperada, pues el exseleccionado mexicano ha manifestado públicamente su intención de encabezar un proyecto deportivo en la Liga MX. En entrevistas anteriores, aseguró que se ha preparado para desempeñar funciones de gestión y que su objetivo es aprovechar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional.

“Me voy más por la dirección deportiva, estoy listo, con muchas ganas, con muchos deseos de poder plasmar todos esos conocimientos y llevarlos a cabo en un proyecto”, declaró Pardo en una entrevista con TV Azteca Deportes. El exfutbolista también ha destacado su experiencia en Alemania, donde militó con el Stuttgart y posteriormente mantuvo vínculos con la Bundesliga, como parte de las herramientas que podría aportar a una institución.

Pavel Pardo celebra un gol con México | MEXSPORT