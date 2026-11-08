Debido al terrible Apertura 2026 de los Felinos, tocará replantear muchas cosas de cara al Clausura 2027

El Apertura 2026 está por terminar para Tigres, que quedó fuera de la pelea por la Liguilla tras una campaña de resultados irregulares. Ante este panorama, Víctor Manuel Vucetich reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas y lamentó lo ocurrido durante el torneo.

“Yo creo que el torneo ha sido al menos para nosotros muy atípico y dentro de todo yo creo que estamos muy apenados por todo lo que ha pasado, lo que ha vivido el equipo. La campaña no ha sido la correcta, se han cometido muchas equivocaciones, esto nos ha metido a lo mejor en esta circunstancia que hemos tenido de malos resultados.”

Empezará con otro nuevo reto

Por otra parte, el técnico mexicano aclaró que, desde su llegada, estaba establecido que asumiría el puesto de manera interina, además de desempeñar otras funciones dentro de la estructura deportiva del club.

“Algo que a lo mejor van a estar buscando y preguntando es cuál es la situación de lo que es el técnico, esto es algo que desde inicio del torneo se comentó claramente, que yo venía como un técnico interino y que iba a ser otra labor también, entonces eso es algo que dentro de poco a lo mejor ya se ha venido analizando.”

Vucetich también confirmó que ya se ha abordado el tema de quién ocupará el banquillo de Tigres, por lo que se encuentran en un proceso de análisis para tomar una decisión sobre el próximo entrenador del equipo.

“Se han tocado varios temas en ese sentido a nivel directivo y se está haciendo el análisis pertinente, ya posteriormente se dará a conocer ya en base un proceso que se viene llevando a cabo para determinar quién pueda ser la persona que pueda ejercer ese cargo. Creo que se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo, muy profundo para analizar y determinar cuáles son las necesidades del plantel y en base a eso tomar las decisiones correctas.”