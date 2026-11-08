A ver, es difícil hablar sin analizar el partido, uno lo ve dentro y la sensación que queda es que nos condicionaron jugadas, milimétrico el fuera de juego, hay que ver donde se nota, no entendí lo que marcó, había marcado falta, pero bueno, la de Robert, una jugada de penalti claro a Vite, terminó amarilla para Pedro, después uno analiza con la imagen y es distinto, es lo que yo sentí, no creo que se haya condicionado de tal manera, no creo que nos beneficien, no hemos sido beneficiados, no me quejo, pero no hemos sido beneficiados