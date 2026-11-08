Fue un duelo intenso, que culminó con un empate de 2-2 entre Pumas y América. La polémica no faltó en este encuentro, especialmente por los penaltis señalados, algo de lo que se quejó Guillermo Almada, quien aseguró que el partido se resolvió por una jugada que no era para señalar pena máxima.
¡Amargo empate! Pumas y América igualan en el Clásico Capitalino
¿Qué le contestó Solari a Almada?
Esteban Solari contestó al técnico uruguayo, con la reflexión de que es difícil dar una opinión sin analizar de manera fría el partido, para darse cuenta de lo que exactamente sucedió en el campo.
A ver, es difícil hablar sin analizar el partido, uno lo ve dentro y la sensación que queda es que nos condicionaron jugadas, milimétrico el fuera de juego, hay que ver donde se nota, no entendí lo que marcó, había marcado falta, pero bueno, la de Robert, una jugada de penalti claro a Vite, terminó amarilla para Pedro, después uno analiza con la imagen y es distinto, es lo que yo sentí, no creo que se haya condicionado de tal manera, no creo que nos beneficien, no hemos sido beneficiados, no me quejo, pero no hemos sido beneficiados
Solari y la deuda pendiente en CU
Por otro lado, el argentino fue autocrítico con la situación de registrar un solo triunfo en lo que va del torneo, una muestra clara de que Pumas no ha hecho pesar el Olímpico Universitario.
La localía es deuda pendiente, nos ha pesado esos puntos para no estar clasificando a los playoffs, me quedo con las formas, jugamos con un equipo de jerarquías, defendiendo alto, con una ocasión de gol, no permitiéndole al rival, América es el que más patea al marco, dos o tres hoy, es difícil, las formas son claras, tenemos que ser un local más fuerte, nos lo debemos a nosotros mismos, a la afición, sabemos que es vital para lograr cosas importantes
Por último, el Tano analizó que en el segundo tiempo hicieron méritos para quedarse con el triunfo, que significaba acercarse a la clasificación a la Fase Final. Por ahora, Pumas sigue vivo, pero ya con el panorama más complicado y a la espera de lo que hagan los rivales en sus respectivas fechas.
Primero, voy a hablar un poco el partido, en general, el primer tiempo no se pudo jugar de la manera que queríamos, a la manera que pasaban minutos, el equipo se fue asentando, después del gol pudimos darle vuelta e igualarlo, si bien no teníamos la pelota, no sufríamos al rival, siempre hay jugadas, como el gol que nos anula, jugadas claves, hay que destacar, sobre todo, que el equipo en el segundo tiempo se hizo cargo del partido, intentó, no dejó que el rival genere chance de goles.
El único tiro que tienen es el penalti, América que siempre genera, remató poco, es algo muy bueno para nosotros, lamentablemente no pudimos ganar, era el objetivo, por merecimientos, estuvimos cerca de lograrlo, lo que nos queda es siempre agradecer a la afición por cómo apoyó, fue fantástica la gente, pensar en lo que viene, mientras tengamos chances matemáticas, trabajaremos para poder clasificar