¡El Show de César Ramos! Estas fueron las polémicas en el Pumas vs América en el Clásico Capitalino

VAR anula gol de Pumas ante América por fuera de lugar | MEXSPORT

César Arturo Ramos anuló el gol de Robert Morales y terminó marcando dos penas máximas para ambos conjuntos

El Clásico Nacional entre Pumas y América tuvo una jugada polémica al minuto 36, cuando el conjunto universitario parecía ponerse en ventaja 2-1. Sin embargo, el festejo de los auriazules quedó frustrado después de que el VAR interviniera y el árbitro César Arturo Ramos anulara la anotación y en el segundo tiempo marcara dos penales para ambos equipos.

La primera acción comenzó con una salida equivocada de Luis Ángel Malagón, quien no logró quedarse con el balón. Robert Morales aprovechó el error del guardameta azulcrema y mandó la pelota al fondo de las redes para marcar el que parecía ser el segundo tanto de Pumas.

VAR anula gol de Pumas ante América por fuera de lugar | MEXSPORT

Ya en el segundo tiempo, el árbitro mundialista marcó penales para ambos equipos, lo que generó la molestia de las escuadras. Siendo primero América por una patada sobre Henry que este último convirtió por gol al minuto 72.

Siete minutos después de la acción. Pumas logró encontrar el partido nuevamente por una acción polémica sobre Duarte, generando otro conato de bronca entre los equipos; culminando con un gol desde los once pasos de Robert Morales que no perdonó.

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¿Por qué anularon el gol de Pumas ante América?

La jugada fue revisada por César Arturo Ramos en el monitor del VAR. Después de observar la acción, el silbante determinó que existía una posición adelantada previa de Nathan Silva, quien, aunque no tocó el balón, interfirió en el recorrido de Malagón.

Por esa intervención, el árbitro consideró que el defensor universitario participó en la jugada e influyó en la posibilidad del portero de disputar el balón. De esta manera, el tanto de Robert Morales no subió al marcador y el Clásico Nacional continuó con la polémica sobre la decisión arbitral.

El Clásico sin duda ha tenido de los mejores primeros tiempos de todo lo que llevamos del Apertura 2026, 45 minutos llenos de emociones, goles, bronca y polémica incluida, así como se deben jugar los mejores encuentros del balompié mexicano.