Se calentaron los ánimos en el Pumas vs América. El Clásico Capitalino arrancó con mucha intensidad luego de que Kevin Álvarez fuera a reclamarle a César ‘Chino’ Huerta, situación que desató un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.
¡Lluvia de goles en los primeros minutos! Zendejas y Chino hacen explotar CU
¿Cómo se dio la bronca en el campo?
Corrían poco más de 20 minutos del encuentro entre universitarios y azulcremas cuando, en el medio campo, el lateral americanista se acercó a levantar al Chino, pero ambos comenzaron a encararse y protagonizaron un primer altercado.
De inmediato, jugadores de ambos equipos intervinieron. Robert Morales sujetó a 'Chiquito' Sánchez, mientras que, por otro lado, Alejandro Zendejas derribó a Juninho, quien respondió con un empujón. En medio de la trifulca, Israel Reyes tomó del cuello al brasileño para defender a su compañero.
La cosa no se detuvo ahí
La tensión aumentó cuando Álvarez y Huerta volvieron a encontrarse y quedaron frente a frente. En ese momento, Kevin cayó al césped mientras reclamaba un supuesto cabezazo, mientras el atacante de Pumas continuaba haciéndole reclamos.
Después de varios segundos de empujones y reclamos, los jugadores fueron separados y el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas, dos por bando: por América, Kevin Álvarez y Erick Sánchez, mientras que por Pumas fueron amonestados César ‘Chino’ Huerta y Robert Morales.