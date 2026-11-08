Cabezazo de 'Chino' Huerta a Kevin Álvarez en bronca del Clásico Capitalino

Se calentaron los ánimos en el Clásico Capitalino | MexSport

Todo comenzó con Chino Huerta y Kevin Álvarez apenas adelante del medio campo

Se calentaron los ánimos en el Pumas vs América. El Clásico Capitalino arrancó con mucha intensidad luego de que Kevin Álvarez fuera a reclamarle a César ‘Chino’ Huerta, situación que desató un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.

¿Cómo se dio la bronca en el campo?

Corrían poco más de 20 minutos del encuentro entre universitarios y azulcremas cuando, en el medio campo, el lateral americanista se acercó a levantar al Chino, pero ambos comenzaron a encararse y protagonizaron un primer altercado.

De inmediato, jugadores de ambos equipos intervinieron. Robert Morales sujetó a 'Chiquito' Sánchez, mientras que, por otro lado, Alejandro Zendejas derribó a Juninho, quien respondió con un empujón. En medio de la trifulca, Israel Reyes tomó del cuello al brasileño para defender a su compañero.

Robert Morales terminó con la camiseta rota en la bronca | MexSport

La cosa no se detuvo ahí

La tensión aumentó cuando Álvarez y Huerta volvieron a encontrarse y quedaron frente a frente. En ese momento, Kevin cayó al césped mientras reclamaba un supuesto cabezazo, mientras el atacante de Pumas continuaba haciéndole reclamos.