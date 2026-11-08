¿América tendrá equipo en la NBA? Emilio Azcárraga le da un obsequio a Adam Silver

El dueño de las Águilas aprovechó el NBA Mexico City Game 2026 para entregarle un obsequio al comisionado de la liga

México ganándole a la IA una vez más. Emilio Azcárraga, propietario del América, aprovechó la visita de Adam Silver, comisionado de la NBA, para entregarle un obsequio del conjunto azulcrema, un detalle que despertó la curiosidad de los aficionados sobre una posible relación entre las Águilas y el basquetbol.

El momento ocurrió durante la jornada en la Arena Ciudad de México, donde Denver Nuggets e Indiana Pacers protagonizaron el partido número 35 de la NBA en territorio mexicano. La imagen de Azcárraga junto a Silver llamó la atención, especialmente por la presencia de uno de los clubes más populares del futbol nacional en un evento de la liga de basquetbol.

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¿De Coapa a la NBA?

El regalo de Emilio Azcárraga a Adam Silver generó conversación entre los aficionados americanistas, aunque solo representó un momento curioso; hasta varios aficionados ‘soñaron’ con ver al América en la NBA, tomándoselo con cierta comedia.

La visita del comisionado también ocurre en un momento en el que la NBA mantiene a la Ciudad de México entre los mercados que considera para una posible expansión. Silver ha expresado anteriormente su interés en que la capital mexicana pueda contar con una franquicia permanente de la liga.

Denver vs. Indiana en Ciudad de México | AP

Nikola Jokić y Denver Nuggets se llevan la victoria en México

Mientras Emilio Azcárraga y Adam Silver protagonizaban uno de los momentos fuera de la duela, el espectáculo deportivo estuvo encabezado por Nikola Jokić, quien guio a Denver Nuggets a una victoria de 114-102 sobre Indiana Pacers.

El serbio volvió a demostrar su calidad frente a la afición mexicana y terminó el encuentro con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, quedándose cerca de conseguir un triple-doble. Su actuación también estuvo acompañada por los gritos de ¡MVP! que se escucharon desde las tribunas de la Arena CDMX.

Por Indiana, Pascal Siakam fue el principal referente ofensivo con 23 unidades, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota de los Pacers, que resintieron la ausencia de Tyrese Haliburton.