El serbio volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la NBA. Con una actuación cercana al triple-doble

El espectáculo fue completo para los Denver Nuggets y la nutrida afición mexicana que se dio cita en la Arena Ciudad de México para respaldar al equipo. La quinteta de Colorado se impuso por 114-102 a unos Indiana Pacers que sumaron su sexta derrota en sus últimos siete encuentros.

El NBA Mexico City Game 2026 tuvo como protagonista a la estrella que acapara los reflectores en este inicio de temporada regular, el serbio Nikola Jokic.

El ‘Joker’ volvió a ofrecer una exhibición de su talento y encabezó a unos Nuggets que encontraron en territorio mexicano una extensión de lo que viven noche a noche en Denver.

Nikola Jovic se llevó la tarde en la Ciudad de México

El europeo terminó el encuentro rozando el triple-doble, luego de registrar 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias. Su actuación no solamente se reflejó en las estadísticas, también en la conexión que encontró con los aficionados mexicanos.

La ovación llegó desde su presentación y alcanzó uno de sus momentos más especiales cuando el tres veces MVP se dispuso a cobrar tiros libres.

Desde las tribunas comenzó a escucharse el tradicional grito de ¡MVP, MVP!, una muestra del reconocimiento que se ha ganado el europeo en la duela y que también pudo experimentar en la capital mexicana.

Bryce Hopkins atacando la canasta ante los Indiana Pacers | AP

La afición mexicana también jugó su partido en la Arena CDMX

El ambiente que se vivió en la Arena Ciudad de México estuvo a la altura de cualquier escenario de la NBA en Estados Unidos.

Los cánticos, las ovaciones y la energía durante el encuentro demostraron que México es una plaza que responde a este tipo de acontecimientos. Un llamado para Adam Silver, el comisionado de la NBA, que en esta ocasión optó por no ofrecer su tradicional conferencia de prensa y que en días anteriores reveló que México sigue en el radar para una posible expansión.

Del otro lado de la duela, Indiana tuvo en Pascal Siakam a su principal referente ofensivo, con 23 puntos, mientras que Larry Nance aportó 15 unidades desde la banca. Sin embargo, los esfuerzos de ambos no fueron suficientes para evitar una nueva caída.

Denver vs. Indiana en Ciudad de México | AP

La ausencia de Tyrese Haliburton pesó en Indiana

Una de las ausencias que más resintió Indiana fue la de Tyrese Haliburton, quien continúa fuera de actividad. El base es una pieza fundamental para el funcionamiento de los Pacers y, pese a que solamente ha disputado cuatro encuentros en la temporada, promedia 21.8 puntos por partido, la cifra más alta de su equipo.

Su falta de actividad representó un problema importante para una quinteta que necesitaba respuestas ofensivas ante Denver.

Así, la NBA vuelve a dejar una huella importante en nuestro país y le manda un mensaje a la liga, de que si realmente consideran al país como una sede para albergar una franquicia, el país está más que listo.