NBA Mexico City Game 2026: fecha, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del Nuggets vs. Pacers

La NBA regresa a la Ciudad de México con un enfrentamiento entre Denver e Indiana

La Arena Ciudad de México volverá a recibir un partido de temporada regular de la NBA. Este sábado 7 de noviembre, Denver Nuggets e Indiana Pacers se enfrentarán en una nueva edición del NBA Mexico City Game, un evento que forma parte de la relación histórica entre la liga estadounidense y el público mexicano.

Desde el primer encuentro oficial de temporada regular disputado en el país, en 1997, México ha recibido 16 partidos de esta categoría. Sin embargo, al sumar los compromisos de pretemporada, el duelo entre Nuggets y Pacers representará el juego número 35 de la NBA en territorio nacional, contando desde 1992.

Como ya es tradición, el encuentro estará acompañado por elementos relacionados con el Día de Muertos, una celebración que en los últimos años se ha integrado a la experiencia del partido, tanto dentro de la cancha como en las actividades alrededor del evento.

¿Cuándo y dónde se juega el NBA Mexico City Game 2026?

El enfrentamiento entre Indiana Pacers y Denver Nuggets se disputará este sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Estos son los detalles para seguir el encuentro:

Partido: Indiana Pacers vs. Denver Nuggets.

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Arena Ciudad de México.

Pacers y Nuggets en México | NBA

¿Dónde ver Nuggets vs. Pacers EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de distintas señales, dependiendo de su ubicación. En México, la transmisión estará disponible por ESPN, mientras que en algunas regiones de Latinoamérica también podrá verse mediante Disney+.

En Estados Unidos, las opciones para seguir el encuentro serán NBA TV y NBA League Pass.

Gorra para el Pacers vs. Nuggets de la NBA México | New Era

¿Qué figuras estarán presentes en el NBA Mexico City Game?

Uno de los principales atractivos será Nikola Jokic, quien llegará a la Ciudad de México como la gran figura de Denver. El serbio aterriza con tres triples-dobles en los primeros siete partidos de la temporada y se encuentra a nueve de superar a Russell Westbrook como el jugador con más registros de este tipo en la historia de la NBA.

Además, será la primera visita de Jokic a la capital mexicana, aunque Denver ya había jugado en el país cuando enfrentó a Golden State en un partido de pretemporada en 2006.

Nikola Jokic felicita a Mason Plumlee | AP

Por parte de Indiana, la ausencia de Tyrese Haliburton será uno de los factores a considerar. El base no estará disponible debido a una lesión, una baja importante para unos Pacers que pierden a una de sus principales figuras.

Fuera de la duela, la edición 2026 contará con la presencia de dos exjugadores reconocidos: Nené y Danilo Gallinari, quienes acudirán como leyendas invitadas.

También existe la posibilidad de ver un enfrentamiento especial entre los hermanos Andrew y Ryan Nembhard. Andrew pertenece a Indiana, mientras que Ryan ha tenido participación con Denver durante esta campaña y forma parte de los Grand Rapids Gold, filial de los Nuggets en la NBA G League.

Tyrese Haliburton se pierde la visita a México con los Pacers | AP

¿Cómo llegan Denver Nuggets e Indiana Pacers?

Ambas franquicias llegarán a la Ciudad de México después de conseguir victorias en sus compromisos más recientes.

Denver derrotó a Toronto Raptors por marcador de 128-109 el miércoles, mientras que Indiana hizo lo propio frente a Memphis Grizzlies, al imponerse por 107-103.

En cuanto a su posición en la clasificación, los Nuggets ocupan el noveno puesto de la Conferencia Oeste, con un porcentaje de victorias de .571. Por su parte, los Pacers se encuentran en el lugar 11 de la Conferencia Este.