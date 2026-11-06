México se ha convertido en una de las sedes internacionales más importantes para la NBA en el tiempo reciente. Durante más de tres décadas, la liga estadounidense ha llevado a sus principales franquicias y estrellas a territorio nacional, con encuentros que han quedado marcados en la memoria de los aficionados al basquetbol.
La historia comenzó el 27 de octubre de 1992, cuando Houston Rockets y Dallas Mavericks disputaron un partido de pretemporada. Desde entonces, el país ha recibido 19 encuentros de preparación y 14 de temporada regular. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2025, con el enfrentamiento entre Mavericks y Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México, la cifra llegó a 34 partidos de la NBA en territorio mexicano.
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Dallas Mavericks, la franquicia que más ha jugado en México
La visita de Dallas Mavericks ante Detroit Pistons en 2025 también representó un momento especial para la franquicia texana, pues alcanzó ocho presentaciones en México y superó a San Antonio Spurs, equipo que había disputado siete encuentros en el país.
La relación de Dallas con el público mexicano comenzó desde el primer partido de la NBA en territorio nacional, cuando enfrentó a Houston Rockets en 1992. Aquel compromiso terminó con una victoria de los Rockets por 108-106, luego de que Charles Barkley protagonizara una acción defensiva decisiva en los minutos finales.
Otro capítulo especial llegó en 2003, cuando Eduardo Nájera regresó a México para disputar un encuentro con los Dallas Mavericks. El chihuahuense, segundo mexicano en jugar en la NBA y primero en ser seleccionado en el draft, participó durante 33 minutos y consiguió ocho puntos frente a Utah Jazz.
En 2017, los Mavericks volvieron a la capital mexicana para medirse con Phoenix Suns en un partido de temporada regular. En aquella ocasión consiguieron su primer triunfo en este tipo de encuentros en México, con marcador de 113-108. Deron Williams encabezó la ofensiva con 23 puntos y 12 asistencias.
Sin embargo, una de las actuaciones más memorables ocurrió en diciembre de 2019. Luka Doncic firmó un triple-doble de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias frente a Detroit Pistons, convirtiéndose en el primer jugador en conseguir una actuación de este tipo fuera de Estados Unidos. Dallas se llevó la victoria por 122-111.
Las grandes estrellas de la NBA que han jugado en México
A lo largo de los años, diferentes figuras de la liga han tenido la oportunidad de presentarse ante los aficionados mexicanos. Charles Barkley y Clyde Drexler formaron parte de las primeras visitas, mientras que en épocas más recientes también han destacado nombres como James Harden, Kawhi Leonard, Jimmy Butler y ahora, Nikola Jokic.
En 2017, durante el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Phoenix Suns, Devin Booker consiguió 39 puntos, mientras que Kawhi Leonard respondió con 38 unidades en un partido que terminó con el triunfo de Phoenix.
Otro encuentro memorable fue el de diciembre de 2023, cuando los Atlanta Hawks derrotaron 120-119 a los Orlando Magic. Trae Young fue el protagonista de aquella noche con 41 puntos, la misma cantidad que había conseguido Doncic en 2019.
La visita de Mavericks y Pistons en 2025 también permitió conocer a dos generaciones de jugadores llamados a marcar el futuro de la NBA. Por Dallas, Cooper Flagg comenzó su camino en la liga después de ser elegido con el primer puesto del Draft, mientras que Detroit llegó encabezado por Cade Cunningham, selección número uno de 2021.
Ahora, en 2026, el 3.º MVP de la NBA, Nikola Jokic, estará presente en Ciudad de México, lo que representa un momento muy importante para la evolución del ‘deporte rafaga’ en la afición mexicana, acompañado de Aaron Gordon.
Recordar que Tyrese Haliburton no estará disponible para el enfrentamiento entre Nuggets y Pacers en territorio mexicano debido a una lesión.
Todos los partidos de la NBA disputados en México
Desde el primer encuentro de 1992 hasta el compromiso de noviembre de 2025, estos son los 34 partidos que ha recibido México, divididos entre pretemporada y temporada regular.
Partidos de pretemporada
Fecha
Partido
Marcador
27/10/1992
Houston Rockets vs. Dallas Mavericks
104-102
24/10/1993
New York Knicks vs. Houston Rockets
103-93
28/10/1994
San Antonio Spurs vs. Houston Rockets
121-112
28/10/1994
Seattle SuperSonics vs. LA Clippers
133-105
29/10/1994
Seattle SuperSonics vs. San Antonio Spurs
124-95
29/10/1994
Houston Rockets vs. LA Clippers
111-103
28/10/1995
San Antonio Spurs vs. Washington Bullets
125-107
29/10/1995
Detroit Pistons vs. Washington Bullets
110-99
26/10/1996
Cleveland Cavaliers vs. Phoenix Suns
104-92
26/10/1996
Dallas Mavericks vs. Utah Jazz
107-102
27/10/1996
Utah Jazz vs. Phoenix Suns
111-105
27/10/1996
Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers
88-86
24/10/1999
Golden State Warriors vs. New Jersey Nets
117-91
14/10/2000
Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards
84-80
05/10/2003
Utah Jazz vs. Dallas Mavericks
90-85
14/10/2006
Golden State Warriors vs. Denver Nuggets
121-115
18/10/2009
Philadelphia 76ers vs. Phoenix Suns
116-94
12/10/2010
San Antonio Spurs vs. LA Clippers
100-99
07/10/2012
New Orleans Hornets vs. Orlando Magic
85-80
Partidos de temporada regular
Fecha
Partido
Marcador
07/12/1997
Houston Rockets vs. Dallas Mavericks
108-106
12/11/2014
Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves
113-101
03/12/2015
Boston Celtics vs. Sacramento Kings
114-97
12/01/2017
Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns
113-108
14/01/2017
Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs
108-105
07/12/2017
Brooklyn Nets vs. Oklahoma City Thunder
100-95
09/12/2017
Miami Heat vs. Brooklyn Nets
101-89
13/12/2018
Orlando Magic vs. Chicago Bulls
97-91
15/12/2018
Orlando Magic vs. Utah Jazz
96-89
12/12/2019
Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons
122-111
14/12/2019
San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns
121-119
17/12/2022
Miami Heat vs. San Antonio Spurs
111-101
09/11/2023
Orlando Magic vs. Atlanta Hawks
119-120
22/02/2024
Miami Heat vs. Washington Wizards
118-98
01/11/2025
Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons
110-122
06/11/2025
Denver Nuggets vs. Indiana Pacers
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