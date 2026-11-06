¿Cuántos partidos de la NBA se han disputado en México? Este es el recuento histórico

Desde 1992, México ha recibido encuentros de pretemporada y temporada regular de la NBA

México se ha convertido en una de las sedes internacionales más importantes para la NBA en el tiempo reciente. Durante más de tres décadas, la liga estadounidense ha llevado a sus principales franquicias y estrellas a territorio nacional, con encuentros que han quedado marcados en la memoria de los aficionados al basquetbol.

La historia comenzó el 27 de octubre de 1992, cuando Houston Rockets y Dallas Mavericks disputaron un partido de pretemporada. Desde entonces, el país ha recibido 19 encuentros de preparación y 14 de temporada regular. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2025, con el enfrentamiento entre Mavericks y Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México, la cifra llegó a 34 partidos de la NBA en territorio mexicano.

Dallas Mavericks, la franquicia que más ha jugado en México

La visita de Dallas Mavericks ante Detroit Pistons en 2025 también representó un momento especial para la franquicia texana, pues alcanzó ocho presentaciones en México y superó a San Antonio Spurs, equipo que había disputado siete encuentros en el país.

La relación de Dallas con el público mexicano comenzó desde el primer partido de la NBA en territorio nacional, cuando enfrentó a Houston Rockets en 1992. Aquel compromiso terminó con una victoria de los Rockets por 108-106, luego de que Charles Barkley protagonizara una acción defensiva decisiva en los minutos finales.

Charles Barkley en un evento de la NBA | AP

Otro capítulo especial llegó en 2003, cuando Eduardo Nájera regresó a México para disputar un encuentro con los Dallas Mavericks. El chihuahuense, segundo mexicano en jugar en la NBA y primero en ser seleccionado en el draft, participó durante 33 minutos y consiguió ocho puntos frente a Utah Jazz.

En 2017, los Mavericks volvieron a la capital mexicana para medirse con Phoenix Suns en un partido de temporada regular. En aquella ocasión consiguieron su primer triunfo en este tipo de encuentros en México, con marcador de 113-108. Deron Williams encabezó la ofensiva con 23 puntos y 12 asistencias.

Sin embargo, una de las actuaciones más memorables ocurrió en diciembre de 2019. Luka Doncic firmó un triple-doble de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias frente a Detroit Pistons, convirtiéndose en el primer jugador en conseguir una actuación de este tipo fuera de Estados Unidos. Dallas se llevó la victoria por 122-111.

Eduardo Nájera, ex NBA | NBA

Las grandes estrellas de la NBA que han jugado en México

A lo largo de los años, diferentes figuras de la liga han tenido la oportunidad de presentarse ante los aficionados mexicanos. Charles Barkley y Clyde Drexler formaron parte de las primeras visitas, mientras que en épocas más recientes también han destacado nombres como James Harden, Kawhi Leonard, Jimmy Butler y ahora, Nikola Jokic.

En 2017, durante el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Phoenix Suns, Devin Booker consiguió 39 puntos, mientras que Kawhi Leonard respondió con 38 unidades en un partido que terminó con el triunfo de Phoenix.

Kawhi Leonard, jugador de los Clippers en un partido de la NBA | AFP

Otro encuentro memorable fue el de diciembre de 2023, cuando los Atlanta Hawks derrotaron 120-119 a los Orlando Magic. Trae Young fue el protagonista de aquella noche con 41 puntos, la misma cantidad que había conseguido Doncic en 2019.

La visita de Mavericks y Pistons en 2025 también permitió conocer a dos generaciones de jugadores llamados a marcar el futuro de la NBA. Por Dallas, Cooper Flagg comenzó su camino en la liga después de ser elegido con el primer puesto del Draft, mientras que Detroit llegó encabezado por Cade Cunningham, selección número uno de 2021.

Ahora, en 2026, el 3.º MVP de la NBA, Nikola Jokic, estará presente en Ciudad de México, lo que representa un momento muy importante para la evolución del ‘deporte rafaga’ en la afición mexicana, acompañado de Aaron Gordon.

Recordar que Tyrese Haliburton no estará disponible para el enfrentamiento entre Nuggets y Pacers en territorio mexicano debido a una lesión.

Nikola Jokic durante el juego ante los Trail Blazers | AP

Todos los partidos de la NBA disputados en México

Desde el primer encuentro de 1992 hasta el compromiso de noviembre de 2025, estos son los 34 partidos que ha recibido México, divididos entre pretemporada y temporada regular.

Partidos de pretemporada

Fecha Partido Marcador 27/10/1992 Houston Rockets vs. Dallas Mavericks 104-102 24/10/1993 New York Knicks vs. Houston Rockets 103-93 28/10/1994 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets 121-112 28/10/1994 Seattle SuperSonics vs. LA Clippers 133-105 29/10/1994 Seattle SuperSonics vs. San Antonio Spurs 124-95 29/10/1994 Houston Rockets vs. LA Clippers 111-103 28/10/1995 San Antonio Spurs vs. Washington Bullets 125-107 29/10/1995 Detroit Pistons vs. Washington Bullets 110-99 26/10/1996 Cleveland Cavaliers vs. Phoenix Suns 104-92 26/10/1996 Dallas Mavericks vs. Utah Jazz 107-102 27/10/1996 Utah Jazz vs. Phoenix Suns 111-105 27/10/1996 Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers 88-86 24/10/1999 Golden State Warriors vs. New Jersey Nets 117-91 14/10/2000 Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards 84-80 05/10/2003 Utah Jazz vs. Dallas Mavericks 90-85 14/10/2006 Golden State Warriors vs. Denver Nuggets 121-115 18/10/2009 Philadelphia 76ers vs. Phoenix Suns 116-94 12/10/2010 San Antonio Spurs vs. LA Clippers 100-99 07/10/2012 New Orleans Hornets vs. Orlando Magic 85-80

Max Christie, de los Mavericks, quiere más juegos de NBA en México | AP

Partidos de temporada regular

Fecha Partido Marcador 07/12/1997 Houston Rockets vs. Dallas Mavericks 108-106 12/11/2014 Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves 113-101 03/12/2015 Boston Celtics vs. Sacramento Kings 114-97 12/01/2017 Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns 113-108 14/01/2017 Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs 108-105 07/12/2017 Brooklyn Nets vs. Oklahoma City Thunder 100-95 09/12/2017 Miami Heat vs. Brooklyn Nets 101-89 13/12/2018 Orlando Magic vs. Chicago Bulls 97-91 15/12/2018 Orlando Magic vs. Utah Jazz 96-89 12/12/2019 Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons 122-111 14/12/2019 San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns 121-119 17/12/2022 Miami Heat vs. San Antonio Spurs 111-101 09/11/2023 Orlando Magic vs. Atlanta Hawks 119-120 22/02/2024 Miami Heat vs. Washington Wizards 118-98 01/11/2025 Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons 110-122 06/11/2025 Denver Nuggets vs. Indiana Pacers Sin marcador en la previa