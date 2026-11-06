México se ha convertido en una de las sedes internacionales más importantes para la NBA en el tiempo reciente. Durante más de tres décadas, la liga estadounidense ha llevado a sus principales franquicias y estrellas a territorio nacional, con encuentros que han quedado marcados en la memoria de los aficionados al basquetbol.

La historia comenzó el 27 de octubre de 1992, cuando Houston Rockets y Dallas Mavericks disputaron un partido de pretemporada. Desde entonces, el país ha recibido 19 encuentros de preparación y 14 de temporada regular. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2025, con el enfrentamiento entre Mavericks y Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México, la cifra llegó a 34 partidos de la NBA en territorio mexicano.

Podría interesarte
Nikola Jokić llegará a México como el sexto MVP de la NBA que juega en temporada regular; ¿quiénes fueron los otros cinco?
Basquetbol

Nikola Jokić llegará a México como el sexto MVP de la NBA que juega en temporada regular; ¿quiénes fueron los otros cinco?

Dallas Mavericks, la franquicia que más ha jugado en México

La visita de Dallas Mavericks ante Detroit Pistons en 2025 también representó un momento especial para la franquicia texana, pues alcanzó ocho presentaciones en México y superó a San Antonio Spurs, equipo que había disputado siete encuentros en el país.

La relación de Dallas con el público mexicano comenzó desde el primer partido de la NBA en territorio nacional, cuando enfrentó a Houston Rockets en 1992. Aquel compromiso terminó con una victoria de los Rockets por 108-106, luego de que Charles Barkley protagonizara una acción defensiva decisiva en los minutos finales.

Charles Barkley en un evento de la NBA | AP

Otro capítulo especial llegó en 2003, cuando Eduardo Nájera regresó a México para disputar un encuentro con los Dallas Mavericks. El chihuahuense, segundo mexicano en jugar en la NBA y primero en ser seleccionado en el draft, participó durante 33 minutos y consiguió ocho puntos frente a Utah Jazz.

En 2017, los Mavericks volvieron a la capital mexicana para medirse con Phoenix Suns en un partido de temporada regular. En aquella ocasión consiguieron su primer triunfo en este tipo de encuentros en México, con marcador de 113-108. Deron Williams encabezó la ofensiva con 23 puntos y 12 asistencias.

Sin embargo, una de las actuaciones más memorables ocurrió en diciembre de 2019. Luka Doncic firmó un triple-doble de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias frente a Detroit Pistons, convirtiéndose en el primer jugador en conseguir una actuación de este tipo fuera de Estados Unidos. Dallas se llevó la victoria por 122-111.

Eduardo Nájera, ex NBA | NBA

Las grandes estrellas de la NBA que han jugado en México

A lo largo de los años, diferentes figuras de la liga han tenido la oportunidad de presentarse ante los aficionados mexicanos. Charles Barkley y Clyde Drexler formaron parte de las primeras visitas, mientras que en épocas más recientes también han destacado nombres como James Harden, Kawhi Leonard, Jimmy Butler y ahora, Nikola Jokic.

En 2017, durante el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Phoenix Suns, Devin Booker consiguió 39 puntos, mientras que Kawhi Leonard respondió con 38 unidades en un partido que terminó con el triunfo de Phoenix.

Kawhi Leonard, jugador de los Clippers en un partido de la NBA | AFP

Otro encuentro memorable fue el de diciembre de 2023, cuando los Atlanta Hawks derrotaron 120-119 a los Orlando Magic. Trae Young fue el protagonista de aquella noche con 41 puntos, la misma cantidad que había conseguido Doncic en 2019.

La visita de Mavericks y Pistons en 2025 también permitió conocer a dos generaciones de jugadores llamados a marcar el futuro de la NBA. Por Dallas, Cooper Flagg comenzó su camino en la liga después de ser elegido con el primer puesto del Draft, mientras que Detroit llegó encabezado por Cade Cunningham, selección número uno de 2021.

Ahora, en 2026, el 3.º MVP de la NBA, Nikola Jokic, estará presente en Ciudad de México, lo que representa un momento muy importante para la evolución del ‘deporte rafaga’ en la afición mexicana, acompañado de Aaron Gordon.

Recordar que Tyrese Haliburton no estará disponible para el enfrentamiento entre Nuggets y Pacers en territorio mexicano debido a una lesión. 

Nikola Jokic durante el juego ante los Trail Blazers | AP

Todos los partidos de la NBA disputados en México

Desde el primer encuentro de 1992 hasta el compromiso de noviembre de 2025, estos son los 34 partidos que ha recibido México, divididos entre pretemporada y temporada regular.

Partidos de pretemporada

Fecha

Partido

Marcador

27/10/1992

Houston Rockets vs. Dallas Mavericks

104-102

24/10/1993

New York Knicks vs. Houston Rockets

103-93

28/10/1994

San Antonio Spurs vs. Houston Rockets

121-112

28/10/1994

Seattle SuperSonics vs. LA Clippers

133-105

29/10/1994

Seattle SuperSonics vs. San Antonio Spurs

124-95

29/10/1994

Houston Rockets vs. LA Clippers

111-103

28/10/1995

San Antonio Spurs vs. Washington Bullets

125-107

29/10/1995

Detroit Pistons vs. Washington Bullets

110-99

26/10/1996

Cleveland Cavaliers vs. Phoenix Suns

104-92

26/10/1996

Dallas Mavericks vs. Utah Jazz

107-102

27/10/1996

Utah Jazz vs. Phoenix Suns

111-105

27/10/1996

Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers

88-86

24/10/1999

Golden State Warriors vs. New Jersey Nets

117-91

14/10/2000

Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards

84-80

05/10/2003

Utah Jazz vs. Dallas Mavericks

90-85

14/10/2006

Golden State Warriors vs. Denver Nuggets

121-115

18/10/2009

Philadelphia 76ers vs. Phoenix Suns

116-94

12/10/2010

San Antonio Spurs vs. LA Clippers

100-99

07/10/2012

New Orleans Hornets vs. Orlando Magic

85-80

Max Christie, de los Mavericks, quiere más juegos de NBA en México | AP

Partidos de temporada regular

Fecha

Partido

Marcador

07/12/1997

Houston Rockets vs. Dallas Mavericks

108-106

12/11/2014

Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves

113-101

03/12/2015

Boston Celtics vs. Sacramento Kings

114-97

12/01/2017

Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns

113-108

14/01/2017

Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs

108-105

07/12/2017

Brooklyn Nets vs. Oklahoma City Thunder

100-95

09/12/2017

Miami Heat vs. Brooklyn Nets

101-89

13/12/2018

Orlando Magic vs. Chicago Bulls

97-91

15/12/2018

Orlando Magic vs. Utah Jazz

96-89

12/12/2019

Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons

122-111

14/12/2019

San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns

121-119

17/12/2022

Miami Heat vs. San Antonio Spurs

111-101

09/11/2023

Orlando Magic vs. Atlanta Hawks

119-120

22/02/2024

Miami Heat vs. Washington Wizards

118-98

01/11/2025

Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons

110-122

06/11/2025

Denver Nuggets vs. Indiana Pacers

Sin marcador en la previa

Ausar Thompson, emocionado por la atmósfera en el juego de la Ciudad de México de NBA | AP