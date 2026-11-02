La Ciudad de México volverá a recibir a una de las máximas figuras del basquetbol mundial. Nikola Jokić será el protagonista de una nueva edición del NBA Mexico City Game, cuando los Denver Nuggets se midan ante los Indiana Pacers el próximo sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.
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Nikola Jokić encabezará la lista de MVP que han jugado en México
El serbio llegará como uno de los jugadores más dominantes de la última época, respaldado por tres premios al Jugador Más Valioso de la NBA, conseguidos en las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2023-24. Con estas distinciones, es el jugador internacional con más galardones MVP.
Jokić se convertirá en el sexto basquetbolista ganador del MVP que disputa un encuentro de temporada regular en México. El primero fue Charles Barkley, quien visitó el país en 1997 con los Houston Rockets, cuando enfrentaron a Dallas Mavericks.
¿Qué otros MVP de la NBA visitaron México?
La lista continuó con James Harden, quien jugó en territorio mexicano en 2014 con Houston, antes de conquistar el MVP en 2018. Posteriormente, en 2017, Dirk Nowitzki y Russell Westbrook también hicieron escala en la capital mexicana con Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder, respectivamente.
El último en aparecer en este registro fue Derrick Rose, quien visitó México en 2019 como integrante de Detroit Pistons. El estadounidense, que consiguió el MVP en 2011 con Chicago Bulls.
Hay que destacar que estrellas como Hakeem Olajuwon, Tim Duncan y Allen Iverson también jugaron en México y en su momento fueron ganadores del MVP, pero su actuación en nuestro país fue en duelos de pretemporada.