Nikola Jokić llegará a México como el sexto MVP de la NBA que juega en temporada regular; ¿quiénes fueron los otros cinco?

Nikola Jokić, uno de los MVP de la NBA que estará en México | AP

Con tres premios al Jugador Más Valioso, se unirá a una selecta lista de figuras que han disputado partidos oficiales de la NBA en territorio mexicano

La Ciudad de México volverá a recibir a una de las máximas figuras del basquetbol mundial. Nikola Jokić será el protagonista de una nueva edición del NBA Mexico City Game, cuando los Denver Nuggets se midan ante los Indiana Pacers el próximo sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.

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Nikola Jokić encabezará la lista de MVP que han jugado en México

El serbio llegará como uno de los jugadores más dominantes de la última época, respaldado por tres premios al Jugador Más Valioso de la NBA, conseguidos en las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2023-24. Con estas distinciones, es el jugador internacional con más galardones MVP.

Jokić se convertirá en el sexto basquetbolista ganador del MVP que disputa un encuentro de temporada regular en México. El primero fue Charles Barkley, quien visitó el país en 1997 con los Houston Rockets, cuando enfrentaron a Dallas Mavericks.

Nikola Jokić intenta hacer un enceste en un juego de NBA | AP

¿Qué otros MVP de la NBA visitaron México?

La lista continuó con James Harden, quien jugó en territorio mexicano en 2014 con Houston, antes de conquistar el MVP en 2018. Posteriormente, en 2017, Dirk Nowitzki y Russell Westbrook también hicieron escala en la capital mexicana con Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder, respectivamente.

El último en aparecer en este registro fue Derrick Rose, quien visitó México en 2019 como integrante de Detroit Pistons. El estadounidense, que consiguió el MVP en 2011 con Chicago Bulls.

Russell Westbrook al momento de conseguir una canasta | AP