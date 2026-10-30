¡La nueva generación de la NBA está encendida! Los rookies comienzan a robarse los reflectores

Cameron Boozer firmó un triple-doble histórico, Darius Acuff Jr. explotó con 34 puntos y Yaxel Lendeborg se consolida como una de las revelaciones de Golden State

La NBA tiene una nueva generación de talentos que no está dispuesta a esperar para convertirse en protagonista. Los novatos de la temporada 2026-27 han comenzado a demostrar su calidad con actuaciones espectaculares, números importantes y registros históricos que ya los colocan en el centro de las conversaciones.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es Cameron Boozer, quien aprovechó el enfrentamiento entre Memphis y Portland para firmar una actuación de 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias. El novato de los Grizzlies consiguió un triple-doble en apenas su quinto partido como profesional y se convirtió en el segundo jugador más joven en lograrlo en la historia de la NBA.

Cameron Boozer y Darius Acuff Jr., las grandes sensaciones de la NBA

La misma jornada dejó otra actuación espectacular, esta vez protagonizada por Darius Acuff Jr., el joven base de los Sacramento Kings que ha sido comparado con Allen Iverson por su estilo de juego.

En apenas su quinto encuentro en la NBA, Acuff explotó con 34 puntos, 14 asistencias y seis rebotes, números que confirman su capacidad para asumir responsabilidades ofensivas desde el inicio de su carrera. El novato está promediando 24 puntos por partido y se perfila como uno de los candidatos a seguir en la carrera por el Rookie del Año.

Otra de las grandes revelaciones es Yaxel Lendeborg, seleccionado con el pick 11 del Draft y quien se ha convertido en una pieza importante para los Golden State Warriors. El joven registra promedios de 22.6 puntos, 9.2 rebotes y cuatro asistencias por partido, números que lo colocan entre los novatos más destacados de este arranque de temporada.

Yaxel Lendeborg ante Minnesota Timberwolves | AP

Por su parte, Caleb Wilson también está dando motivos para ilusionarse en Chicago. El jugador de los Bulls promedia 20.8 puntos y siete rebotes por encuentro, convirtiéndose en uno de los principales referentes de la nueva camada.

Finalmente, AJ Dybantsa, elegido con el primer pick del Draft, ya tuvo su presentación en la NBA y dejó buenas sensaciones al registrar 19 puntos en su debut con Washington.

La temporada apenas comienza, pero los novatos ya están levantando la mano para protagonizar una de las disputas más interesantes por el premio al Rookie del Año.