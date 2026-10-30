Karim López debutó con Memphis Grizzlies en la NBA ¿Cómo le fue en su primer partido?

El basquetbolista mexicano se convirtió en el séptimo jugador mexicano en ver acción en el basquetbol estadounidense

Karim López finalmente vio minutos en la NBA. Luego de haber sido seleccionado en la primera ronda del pasado Draft, el basquetbolista mexicano finalmente vio minutos en la liga de básquetbol estadounidense, durante la victoria de su equipo por 124-103 sobre los Portland Trail Blazers.

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¿Cómo le fue a Karim López en su debut?

Karim López se había perdido los primeros cuatro partidos de Memphis debido a una lesión en la rodilla. De acuerdo con reportes, el mexicano sufrió una contusión en la rodilla derecha provocando su baja ante Sacramento, y aunque para el duelo contra Utah apareció como disponible en algunos informes, finalmente no tuvo participación.

Hoy, sin embargo, el jugador azteca finalmente tuvo su debut en la NBA al entrar dos minutos y 33 segundos, a la duela. En este poco tiempo, López tuvo una complicada participación pues tan sólo consiguió un rebote y falló su único intento de triple.

Tras debutar ante los Trail Blazers, el mexicano espera poder tener mayor participación en los siguientes partidos de Memphis. Mañana mismo se verán las caras ante los Kings donde López finalmente podría buscar sus primeros puntos.

Karim López volvió a tener minutos de acción con Grizzlies | AP

Hace historia en la NBA

Con sus dos minutos ante Portland, López se convirtió en el séptimo jugador mexicano en disputar un partido de la NBA. Su debut llegó casi tres décadas después de que Horacio Llamas abriera el camino para los basquetbolistas nacionales en 1997.

Junto con López y Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y los mexicoamericanos Juan Toscano-Anderson y Jaime Jaquez Jr. De todos ellos, Nájera fue quien más minutos vio en su debut con los Dallas Mavericks al jugar hasta 22 minutos ante Milwaukee.