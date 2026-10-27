Karim López sigue sin debutar en la NBA; una lesión ha retrasado su estreno con Memphis

Karim López tuvo acción en el primer juego de pretemporada de la NBA | NBA México

Reportes de medios señalan que una lesión en la rodilla lo ha mantenido fuera de actividad y retrasado su esperado debut

Karim López tendrá que esperar para disputar sus primeros minutos en la NBA. Este lunes, los Memphis Grizzlies volvieron a la duela y derrotaron 110-105 al Utah Jazz, resultado con el que conservaron su invicto en el arranque de la temporada, mientras el basquetbolista mexicano siguió ausente.

Podría interesarte Basquetbol Caleb Wilson sorprende en la NBA: iguala el inicio de Michael Jordan con los Bulls

La expectativa por ver al sonorense en la mejor liga de basquetbol del mundo continúa creciendo, pero su estreno no se ha concretado. De acuerdo con reportes de medios en Estados Unidos, una lesión lo dejó fuera de los compromisos recientes y ha retrasado su incorporación a la actividad con Memphis.

Karim López sigue sin debutar pese al invicto de Memphis

El reporte médico de los Grizzlies identificó una contusión en la rodilla derecha como el problema que afectó al mexicano. Aunque inicialmente fue reportado como baja ante Sacramento, para el duelo contra Utah apareció como disponible en algunos informes, pero finalmente no tuvo participación.

Karim López volvió a tener minutos de acción con Grizzlies | AP

La victoria de este lunes llegó gracias a una actuación colectiva de Memphis, que resistió la reacción del Jazz para imponerse por cinco puntos. Ty Jerome aportó 15 unidades, mientras Cedric Coward terminó con 16 puntos y 11 rebotes.

¿Cuándo podría debutar el mexicano en la NBA?

Karim López fue elegido en la primera ronda del Draft de 2026 y llegó a Memphis con la expectativa de convertirse en otro representante mexicano en la NBA. Sin embargo, su estreno oficial continúa pendiente.

Karim López presume su uniforme con Grizzlies | Memphis Grizzlies