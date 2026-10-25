Caleb Wilson sorprende en la NBA: iguala el inicio de Michael Jordan con los Bulls | AP

El novato de Chicago anotó 67 puntos en sus primeros tres partidos, una cifra que lo coloca cerca de los 74 que consiguió ‘Air Jordan’ durante el mismo tramo de su temporada de debut

Caleb Wilson ha comenzado su carrera en la NBA con actuaciones que ya despiertan comparaciones con una de las máximas leyendas del baloncesto. El novato de los Chicago Bulls protagonizó un arranque que recuerda al de Michael Jordan en la temporada 1984-1985, aunque todavía se encuentra por debajo de los números que registró el histórico número 23.

La coincidencia comenzó desde sus dos primeros encuentros, cuando ambos jugadores anotaron exactamente 16 y 21 puntos, respectivamente. Sin embargo, Wilson tuvo la oportunidad de acercarse todavía más a la marca de Jordan durante su tercer partido, en el que consiguió 30 unidades para alcanzar un total de 67 en sus primeras tres apariciones en la liga.

Caleb Wilson y Michael Jordan: los primeros tres partidos con Chicago

El comienzo de Jordan con los Bulls fue espectacular. En su debut en la NBA, el 26 de octubre de 1984, anotó 16 puntos frente a Washington; un día después, consiguió 21 unidades ante Milwaukee. En su tercer encuentro, nuevamente contra los Bucks, elevó su producción hasta los 37 puntos, para cerrar sus primeras tres actuaciones con 74 unidades.

Más de cuatro décadas después, Wilson repitió la secuencia inicial de 16 y 21 puntos. El ala-pívot consiguió esas cifras durante sus primeros dos partidos de la temporada 2026-2027, antes de protagonizar su mejor actuación hasta el momento frente a los Washington Wizards.

En su debut en casa, el sábado 24 de octubre, el novato sumó 30 puntos, 14 rebotes y tres asistencias. Aunque Chicago cayó por 124-120, su rendimiento individual le permitió convertirse en uno de los protagonistas de la jornada y alcanzar los 67 puntos en sus primeros tres partidos como profesional.

Caleb Wilson con un gran rendimiento ante Washington Wizards | AP

¿Caleb Wilson puede superar el registro de Michael Jordan?

Con 67 unidades, Wilson se ubica a siete puntos de los 74 que consiguió Jordan en sus primeras tres apariciones con Chicago. La diferencia también refleja la exigencia de una comparación que, por ahora, debe entenderse como una curiosidad estadística y no como una medida de sus respectivas carreras.

El inicio del histórico número 23 terminó por convertirse en una de las temporadas de novato más recordadas de la NBA. Jordan promedió 28.2 puntos, 6.5 rebotes y 5.9 asistencias durante la campaña 1984-1985, además de conquistar el premio al Novato del Año.

Wilson apenas comienza su camino en la liga, pero sus primeras actuaciones ya le permitieron inscribir su nombre junto al de Jordan en los registros de los Bulls. El reto ahora será mantener ese nivel durante una temporada completa y demostrar que puede consolidarse como una de las piezas importantes del equipo.