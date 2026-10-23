México es prioridad para la NBA, pero no hay un proyecto concreto para una expansión

Raúl Zárraga, director de la NBA México, aseguró que, pese a que las condiciones son buenas, Las Vegas y Seattle se mantienen como las principales opciones

México se mantiene como una prioridad para la NBA ante la posibilidad de una futura expansión, aunque todavía no existe un proyecto concreto para que el país reciba una franquicia, aseguró Raúl Zárraga, director de la NBA México, durante una charla con medios de comunicación.

El directivo destacó que el mercado mexicano cuenta con los elementos necesarios para aspirar a tener un equipo, como una sólida base de aficionados y condiciones económicas y geográficas óptimas; no obstante, por ahora, las conversaciones se mantienen enfocadas en otras ciudades.

“México es prioridad para la NBA, cuenta con todo lo necesario. La expansión de la NBA ya se ha venido platicando desde hace tiempo con Las Vegas y Seattle. Yo creo que el país cuenta con todo lo necesario para seguir creciendo”, expresó Zárraga.

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México, por encima de Seattle en la conversación sobre expansión

Las declaraciones de Zárraga cobran relevancia después de que Adam Silver, comisionado de la NBA, ha reconocido el potencial del mercado mexicano al hablar sobre las posibilidades de crecimiento de la liga.

La expansión prevista para 2028 ha puesto sobre la mesa nombres como Las Vegas y Seattle, aunque México incluso se ha mostrado como una sede de mayor valor que el mismo Seattle.

“Lo que hace más lógica una expansión son los países que están más cerca, como Canadá y México. Canadá ya tiene su equipo, tiene WNBA, tiene G League y nosotros tenemos G League; sin embargo, por el momento no hay planes de expansión en México”, señaló.

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El director aplaudió la postura de Adam Silver respecto a las condiciones que ofrece el país para albergar una franquicia y que, sin duda, son mejores que otras más de otras naciones.

“El comisionado ha sido consistente con sus declaraciones previas, donde México cuenta con todo lo que se necesita para poder ser considerado para una expansión. Tenemos la base de aficionados, tenemos el mismo uso horario, tenemos la economía”, indicó.

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Las Vegas y Seattle siguen al frente

Pese a las condiciones favorables de México, Zárraga indicó que la prioridad de la NBA está en Las Vegas y Seattle; por ello, pidió cautela ante cualquier versión sobre un proyecto mexicano.

“Ahora la prioridad está en Las Vegas y Seattle, pero todo está en el marco de estas opciones. Por el momento no hay ningún proyecto que pueda confirmar, más que Las Vegas y Seattle. Estamos enfocados en esas dos ciudades”, sostuvo.

Zárraga dejó claro que, aunque México conserva un lugar importante en los planes de crecimiento de la NBA, aún no hay una decisión que permita hablar sobre su incorporación a la liga mediante un equipo propio.