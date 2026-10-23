El inicio de los 76ers ha sido más que perfecto y buscarán seguir así cuando enfrenten a Jaime Jaquez Jr. y compañía

El encuentro entre los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 17:30. Partido correspondiente a una fecha más de la NBA; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y NBA League Pass.

LeBron James y compañía han tenido un gran inicio en la nueva temporada de la NBA, por lo que ESTE tendrá que cuidarse ante la franquicia que pinta a robarse todos los reflectores.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Philadelphia 76ers llega a este juego de manera invicta en sus dos primeros enfrentamientos con su nueva quinteta: derrotar a los New York Knicks en el Madison Square Garden y venir de atrás para remontarle a los Clevelands Cavaliers.

La dupla de Jaylen Brown y LeBron James ha dejado grandes sensaciones en sus primeros juegos en la temporada regular, esperando que sea una seguidilla de grandes actuaciones.

LeBron James en el partido de los Sixers contra los Knicks | AP

Por su parte, Milwaukee Bucks vive una reestructuración total desde la salida de Giannis Antetokopou; vienen de caer derrotados ante Washington Wizards y un enfrentamiento pendiente ante Chicago Bulls.

Jaime Jáquez Jr. brilló con 22 puntos en derrota de los Bucks ante Washington, por lo que se perfila en ser una de las estrellas a tomar en cuenta con este nuevo equipo de Milwaukee.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Jaime Jáquez Jr. brilló con 22 puntos en derrota de los Bucks ante Washington | AP

¿Dónde ver Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks?

El encuentro entre los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 17:30 en el Xfinity Mobile Arena. Partido correspondiente a una fecha más de la NBA; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y NBA League Pass.